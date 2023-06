Zašto je dobro pospremati krevet svako jutro?

Ima ljudi koji pospremaju krevet ujutro i onih koji to ne rade.

Nemam vremena ili to ionako niko neće vidjeti, vjerovatno su najčešći izgovori kada pitate ljude zašto ne namjeste krevet kad ustanu. Prema web stranici thespruce.com, pospremanje kreveta ujutro donosi neke prednosti.

Ne morate da namjestite krevet na način da možete objaviti njegovu fotografiju na internetu ili u časopisu o dizajnu interijera – osim ako ne uživate u takvim stvarima – ali za brzo redanje jastuka i ispravljanje posteljine i ćebadi je potrebno sekundi i spavaća soba odmah izgleda bolje. Ali postoje neke iznenađujuće prednosti svakodnevnog namještanja kreveta, dodaje se na sajtu. prenosi n1

Prva pobjeda dana koja vodi novim

Možda je to malo dostignuće, ali postavljanje kreveta postavlja ton za dan. Oni od vas koji su ikada služili vojsku vjerovatno to vrlo dobro znaju.

Američki admiral William McRaven rekao je u svom govoru na Univerzitetu Teksas u Austinu 2014. godine: „Ako pospremite krevet svako jutro, završit ćete prvi zadatak dana. To će vam dati malo osjećaja ponosa i motivirati vas da uradite još jedan zadatak i još jedan i još jedan”, rekao je. „Do kraja dana, jedan obavljen zadatak će se pretvoriti u mnogo završenih zadataka. Pospremanje kreveta će ojačati ideju da su male stvari u životu važne.”

Podstiče vas da održavate sobu urednom

Čak i lijepa spavaća soba izgleda manje uredno sa razbacanim krevetom. Namješten krevet kreira utisak da čak i nesavršena spavaća soba barem izgleda uredno. Kada se naviknete na namještanje kreveta, vjerovatno ćete biti inspirisani da poboljšate izgled svoje spavaće sobe na druge načine, koliko god bili mali, kaže thespruce.com. Velike stvari mogu rasti iz malih početaka. Možda se sljedeće pozabavite ormarom.

Vodi do bolje produktivnosti

Svakodnevno pospremanje kreveta, što postaje navika, ključno je za nastavak dana, kaže Charles Duhigg, autor knjige Moć navike. Time to na neki način potvrđuje misao gore spomenutog američkog admirala. Ali redovna jutarnja rutina može pokrenuti niz drugih dobrih odluka tokom dana i učiniti da se osjećate kao da preuzimate odgovornost, dodaje Duhigg. On također tvrdi da ove navike dovode do osjećaja blagostanja i boljih vještina za držanje budžeta. Nije loše za dvominutni jutarnji posao.

Smanjuje stres i poboljšava raspoloženje

U spavaćoj sobi provodite otprilike trećinu svog života, a izgled sobe utiče na vaše raspoloženje.

Teško je biti opušten u haosu. Lijepo namješten krevet (dovoljno je da je uredan i da nije izgužvan) odmah čini prostoriju ljepšim, što umiruje. Namješten krevet također pokazuje da brinete o sebi i svom domu, a ovaj osjećaj vam pomaže da podignete raspoloženje.

Mini jutarnji trening

Rukovanje čaršavima, udaranje jastuka i preklapanje ćebadi je također fizička aktivnost. Kratko, ali nije zanemarljivo. Potiče cirkulaciju krvi u tijelu i vježba mišiće i zglobove. Zbog pojačanog dotoka krvi u mozak, brže se osjećamo budnima.

Ljepši poziv na noćni odmor

Zamislite kako je kada uđete u hotelsku sobu. Prvo što vam upada u oči je lijepo namješteni krevet koji samo zove da uđete u njega. Zamislite sada ovu sobu sa neurađenim, zgužvanim plahtama. Vjerovatno biste odmah pozvali recepciju i žalili se. Ovakav može biti i vaš krevet, piše thespruce.com. I opet, ne mora izgledati kao hotel, reklama ili vojni krevet. Sama činjenica da je uredan učinit će da izgleda privlačnije za večernji odmor. Malo stvari se može porediti sa užitkom ležanja u namještenom krevetu sa labavim jastukom nakon napornog radnog dana.

Zato odvojite nekoliko minuta svakog jutra da namjestite krevet. To može poboljšati cijeli vaš život, kaže thespruce.com.

