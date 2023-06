Psiholog otkriva: Jedan znak je dovoljan da ustanovite da li vas muškarac laže

Razočaravajuća statistika je da čak 72 posto muškaraca laže na prvom sastanku. Češće, naravno, na sitnicama, kako bi izgledao bolje nego što zaista jeste. Naprimjer, neko sebi može pripisati lidersku poziciju ili nepostojeći hobi. Ali postoje i opasne laži da je osoba u braku ili u vezi, ali to krije.

Jedan znak

Da li je moguće brzo izračunati takvu prevaru? Stručnjak za gestove Trejsi Braun imenuje jedan takav znak. Ispostavlja se da čak i način na koji čovjek trepće odaje laž.

Prema Trejsi, ako muškarac često trepće, skreće pogled, pa čak i sjedi u zatvorenom položaju – prekrštenih nogu, ruku na grudima, možda je već 100 puta požalio što je došao na sastanak. Između vas nema hemije i ovaj susret će biti posljednji. Ali neprekidni pogled oči u oči također nije tako romantičan kao što se čini.

– Kada čovjek laže, on, po pravilu, izgleda kao da je fokusiran na sagovornika, zainteresiran za njega. Ali on je zaista fokusiran na svoju prevaru, fokusiran na detalje. Stoga mozak manje obraća pažnju na učestalost treptanja, ali to kompenzira nakon što je laž izgovorena – objašnjava psiholog Trejsi Braun.

Reakcije sagovornika

Odnosno, ljudi sporije trepću u trenutku kada lažu, a zatim počinju oštro i često da trepću. Ali Trejsi Braun savjetuje da se od samog početka obrati pažnja na reakcije sagovornika. Ako primijetite kako trepće kada nema šta da laže, onda ćete odmah shvatiti kada počne da vara. prenosi avaz

