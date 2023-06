‘POPILI SMO DVIJE KAFE U HRVATSKOJ, A RAČUN JE BIO ŠOK: Odbila sam platiti, krenulo je natezanje!‘

Ovaj put mjesto događaja je Biograd. Jedna trudnica se iz kontinentalne Hrvatske se uputila na more.

Nakon dugog puta do mora, čekajući trajekt, sakrili smo se u dotičnom baru da popijemo ledenu kavu koju pijemo inače cijelo ljeto.

Čitaj u nas Hrvata: bijela kava s više leda. Nikakav sladoled, ne daj bože šlag. Što nije nimalo problem, dobiješ bijelu kavu po cijeni bijele kave, uglavnom u koktel čaši. Osvježavajući napitak kada si snen… sve pet. Naručimo mi tako te dvije kafe, dobijemo ih u nekim manjim šalicama s natruhama leda, MLAKE… Rekoh, ajde dobro. Što je tu je.

Bacim oko na račun, kad ono: 11 eura (83 kune).

Piše 2 x ice caffe, 5.50 eura.

Zovnem konobara da sredimo tu zabunu, jer ta kava nema veze s “ice kafeom”. Kaže on meni, imate tamo na slici tu kafu i piše cijena.

Ta slika je skroz preko puta terase kod ulaza u kafić, a prije nje je još nekolicina šarenih plakata alkoholnih koktela, pa nema teorije da je skužiš ako nisi sokol. Pogotovo ne bez naočala kao ja, jer sam eto prešla na sunčane da budem ćorava i bezbrižna.

U cjeniku naravno nema “ice kofija”, samo bijela kava po 2.50 eura, što nalaže zdravom razumu da je to ta cijena. Ali ne, naš hrvatski ugostitelj se “mudro” dosjetio kako preveslati i stranog, a bogami i domaćeg gosta, jer nema “lipšeg” od brze zarade za malo potrošene robe.

Kažem ja konobaru da nam ne može to naplatiti jer nismo dobili željeni proizvod koji uz to nimalo ne nalikuje kavi na slici, niti nam je ukazao na cijenu koje nema u cjeniku, na što on samo ravnodušno sliježe ramenima i kaže: ja samo radim ovdje, ne odlučujem ja. I tu je priči kraj, jer se nastavlja ponavljati kao pokvarena ploča, bez imalo nade za razvojem trunke empatije prema prevarenim gostima.

Trebali smo samo otići i ne platiti račun, ali iskreno, ne znam ja više “u nas” s kakvim budalama imamo posla, a trudna se tu još navlačiti i svjedočiti mogućim nemirima mi nije padalo na pamet. Ali taj osjećaj frustracije, da si prevaren a nitko ne mari ni trunku, zaista ostavlja gorak okus u ustima.

Pouka priče: od sada pa za vijeke prvo upitaj koliko kosta “ice kofi”, jer ljudskom bezobrazluku očito nema kraja… – navela je ta gospođa u pismu našoj redakciji.

Stigli su nam i brojni drugi računi. Izdvajamo ovog iz Segeta. Žena je dvije male kafe platila 7.50 eura ili oko 57 kuna.

– Popila sam je tu jednom i nikad više – kaže nam ogorčena gospođa. prenosi novi

