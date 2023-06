Kako spriječiti da krompir proklija: Čuvajte ga ovako i trajat će vam mjesecima, a neće biti ni mekan

U manjim količinama, glikoalkaoidi mogu biti korisni za zdravlje, piše Healthline, jer imaju antibiotsko dejstvo i sposobnost da pomognu u snižavanju šećera u krvi i holesterola.

Međutim, kada se konzumiraju prekomjerno, mogu da budu toksični, pokazalo je, između ostalih, istraživanje indijskih naučnika objavljeno 2008. u magazinu Journal of the Science of Food and Agriculture.

Kako navodi Healthline, kako krompir klija, tako njegov sadržaj glikoalkaloida raste. U nižim dozama, prekomerno konzumiranje glikoalkaloida može da dovede do povraćanja, dijareje, bolova u stomaku, a u većim do niskog krvnog pritiska, ubrzanog pulsa, groznice, glavobolje, konfuzije, a ova medicinska platforma pominje čak i smrtni ishod.

Kako spriječiti klijanje krompira?

Čuvajte ga daleko od svijetlosti i izvora toplote

Pošto svijetlost, toplota i vlaga mogu da ubrzaju klijanje, najbolje je da se on drži na hladnom, suhom i tamnom mestu.

Odložite ga u frižider

– Iako su stručnjaci ranije savetovali da se krompir ne čuva u frižideru, pošto se smatralo da niske temperature povećavaju šećere koji formiraju akrilamid, potencijalni kancerogen, nova istraživanja pokazuju da to jednostavno nije tačno – kaže Kelsi Kunik, nutricionistički savetnik kompanije Zenmaster Wellness.

Uz to, Agencija za standard hrane Ujedinjenog Kraljevstva kaže da je čuvanje krompira u frižideru bezbedno i da može da mu produži rok trajanja za tri do četiri mjeseca.

Ne čuvajte ga u plastičnoj kesi

Krompir uglavnom pakujemo u plastične kese tokom kupovine i ostavljamo ga u njima, ali one nisu idealne za skladištenje. Bolje je prebaciti ga u papirnu kesu, mrežicu ili neku posudu s ventilacijom jer plastična kesa podstiče stvaranje vlage i, samim tim, pojave buđi i truljenja, kao i klijanja.

Ne držite ga blizu voća i drugog povrća

Važno je i u kakvom je društvu krompir, navodi sajt Simply Recipes, koji ističe da ga ne bi trebalo skladištiti u blizini jabuka, avokada, paradajza i drugih namirnica koje oslobađaju etilen, gas koji ubrzava sazrijevanje voća i povrća.

Uklonite svaki truli ili proklijali krompir

Ako ste primetili da je jedan krompir počeo da klija ili truli, odmah ga bacite jer bi mogao da ubrza propadanje ostalih, kaže Kunik, piše Krstarica.

Facebook komentari