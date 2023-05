Doktor otkriva kako vas nožni prsti upozoravaju da imate povišen holesterol

Povišen kolesterol je poremećaj koji ima oko 60 posto odraslih osoba u svijetu, no milijuni ih uopće nisu nesvjesni da ga imaju. Iako često nema očite simptome, postoji jedan jasan znak na koji biste trebali pripaziti, a povezan je s vašim nožnim prstima. Povišen kolesterol je stanje kod kojeg je u krvi prisutno previše masnih tvari koje se nazivaju kolesterol, te koje može uzrokovati perifernu arterijsku bolest. Dr. Sami Firoozi, kardiolog iz Klinike Harley Street u Londonu kaže da periferna arterijska bolest može uzrokovati usporen rast noktiju ili njihovu lomljivost.

Periferna arterijska bolest je stanje kod kojeg u arterijama dolazi do nakupljanja masnog plaka, koji se naziva ateroskleroza i smanjuje protok krvi u nogama. Poznat i pod nazivom periferna vaskularna bolest, može imati za posljedicu slabu cirkulaciju te oslabljen dovod krvi do noktiju na nožnim prstima, a to znači da u njima nema dovoljno kisika i nutrijenata koji bi im omogućili rast. Iako se bolest može razviti u bilo kojoj krvnoj žili, prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, najčešća je u nogama. Ostali simptomi ove bolesti na koje valja obratiti pažnju uključuju gubitak dlačica na nogama i stopalima, neosjetljive ili slabe noge, rane koje ne cijele i sjajnu kožu. Uz to, koža može promijeniti boju te postaje bljeđa nego inače, no to je teže uočiti na tamnoj puti.

Promjene u načinu života

Kolesterol je od ključnog značenja za normalno funkcioniranje tijela, uključujući stvaranje stanica i proizvodnju hormona, poput estrogena i testosterona. No, prevelika količina kolesterola može blokirati krvne žile te povećati rizik za srčani udar, moždani udar ili krvne ugruške. Visoke razine kolesterola u krvi najčešće su posljedica konzumiranja masne hrane, izostanka tjelesne aktivnosti, debljine, pušenja i konzumacije alkohola, no može postati i obiteljska sklonost. Poremećaj sam po sebi nema nikakve simptome i može se otkriti samo krvni testom. Kolesterol se inače stvara u jetri te se prenosi krvlju uz pomoć proteina, a razlikuju se dvije vrste kolesterola: lipoproteini visoke gustoće (HDL ili takozvani dobri kolesterol) koji nose kolesterol od stanica do jetre u kojoj se razgrađuje ili obrađuje kao otpad te lipoproteini niske gustoće (LDL ili takozvani loš kolesterol) koji nose kolesterol u stanice, a višak se potom taloži na stijenke krvnih žila.

Prehrana bogata životinjskim mastima, poput maslaca i mesnih prerađevina kao što je slanina, te kokosovo ulje mogu povisiti razinu kolesterola u krvi. Statini, skupina lijekova koji mogu sniziti razinu LDL kolesterola, osnovni su način za liječenje visokog kolesterola. No, promjene u načinu života također mogu pomoći u snižavanju kolesterola u krvi, poput konzumiranja hrane s manjim udjelom masti, redovite tjelovježbe, prestanka pušenja i smanjenja konzumacije alkohola. Povišen kolesterol je poremećaj koji ima oko 60 posto odraslih osoba u svijetu, no milijuni ih uopće nisu nesvjesni da ga imaju. Iako često nema očite simptome, postoji jedan jasan znak na koji biste trebali pripaziti, a povezan je s vašim nožnim prstima. Povišen kolesterol je stanje kod kojeg je u krvi prisutno previše masnih tvari koje se nazivaju kolesterol, te koje može uzrokovati perifernu arterijsku bolest. Dr. Sami Firoozi, kardiolog iz Klinike Harley Street u Londonu kaže da periferna arterijska bolest može uzrokovati usporen rast noktiju ili njihovu lomljivost.

Periferna arterijska bolest je stanje kod kojeg u arterijama dolazi do nakupljanja masnog plaka, koji se naziva ateroskleroza i smanjuje protok krvi u nogama. Poznat i pod nazivom periferna vaskularna bolest, može imati za posljedicu slabu cirkulaciju te oslabljen dovod krvi do noktiju na nožnim prstima, a to znači da u njima nema dovoljno kisika i nutrijenata koji bi im omogućili rast. Iako se bolest može razviti u bilo kojoj krvnoj žili, prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, najčešća je u nogama. Ostali simptomi ove bolesti na koje valja obratiti pažnju uključuju gubitak dlačica na nogama i stopalima, neosjetljive ili slabe noge, rane koje ne cijele i sjajnu kožu. Uz to, koža može promijeniti boju te postaje bljeđa nego inače, no to je teže uočiti na tamnoj puti.

Promjene u načinu života

Kolesterol je od ključnog značenja za normalno funkcioniranje tijela, uključujući stvaranje stanica i proizvodnju hormona, poput estrogena i testosterona. No, prevelika količina kolesterola može blokirati krvne žile te povećati rizik za srčani udar, moždani udar ili krvne ugruške. Visoke razine kolesterola u krvi najčešće su posljedica konzumiranja masne hrane, izostanka tjelesne aktivnosti, debljine, pušenja i konzumacije alkohola, no može postati i obiteljska sklonost. Poremećaj sam po sebi nema nikakve simptome i može se otkriti samo krvni testom. Kolesterol se inače stvara u jetri te se prenosi krvlju uz pomoć proteina, a razlikuju se dvije vrste kolesterola: lipoproteini visoke gustoće (HDL ili takozvani dobri kolesterol) koji nose kolesterol od stanica do jetre u kojoj se razgrađuje ili obrađuje kao otpad te lipoproteini niske gustoće (LDL ili takozvani loš kolesterol) koji nose kolesterol u stanice, a višak se potom taloži na stijenke krvnih žila.

Prehrana bogata životinjskim mastima, poput maslaca i mesnih prerađevina kao što je slanina, te kokosovo ulje mogu povisiti razinu kolesterola u krvi. Statini, skupina lijekova koji mogu sniziti razinu LDL kolesterola, osnovni su način za liječenje visokog kolesterola. No, promjene u načinu života također mogu pomoći u snižavanju kolesterola u krvi, poput konzumiranja hrane s manjim udjelom masti, redovite tjelovježbe, prestanka pušenja i smanjenja konzumacije alkohola. piše Gloria

Facebook komentari