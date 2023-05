Uz ovu dijetu gube se 2 kilograma sedmično – bez gladovanja

Riječ je o takozvanoj volumetrijskoj dijeti koja se temelji na niskokaloričnim namirnicama (niske energetske gustoće), bogatima vodom i vlaknima.

Hrana se dijeli u četiri kalorije, od one s najviše nutrijenata do one koja daje najviše energije.

1. kategorija – hrana jako niske gustoće, odnosno jako niskokalorična, u što spadaju voće i povrće bez škroba, nemasno mlijeko i juhe

2. kategorija – hrana niske gustoće, odnosno niskokalorična, što uključuje škrobasto voće i povrće, žitarice, malomasno mlijeko, mahunarke

3. kategorija – hrana srednje gustoće, odnosno srednjokalorične, u što spada meso, sir, hljeb i peciva, sladoled, pomfrit

4. kategorija – hrana visoke gustoće, odnosno visokokalorična, poput čipsa, čokolade, kolača, orašastih plodova, maslaca i ulja

Preporučuje se jesti što više voća i povrća (dakle više hrane iz prve i druge kategorija), umjerenu količinu hrane iz treće kategorije, dok namirnice iz četvrte kategorije treba svesti na minimum.

Za uspjeh volumetrijske dijete se preporučuje i tjelesna aktivnost poput hodanja. U tjedan dana se može izgubiti dva kilograma. prenosi radiosarajevo

Sedmični jelovnik:

Ponedjeljak

Doručak: obrano mlijeko i integralni hljeb s marmeladom bez šećera

Ručak: integralna tjestenina s povrćem i sirovim povrćem po volji

Večera: piletina sa sezonskim povrćem

Utorak

Doručak: žitarice s nemasnim jogurtom

Ručak: riža sa sezonskim povrćem i sirovo ili kuhano povrće po volji

Večera: pečena riba s krompirom i povrćem s roštilja

Srijeda

Doručak: integralni hljeb s nemasnim sirom i zelenim čajem

Ručak: salata od riže i povrća

Večera: supa od povrća s pirom i mahunarkama

Četvrtak

Doručak: obrano mlijeko i integralni hljeb s marmeladom bez šećera

Ručak: salata sa sezonskim povrćem, svježim sirom i integralnim hljbom, voće

Večera: tofu s povrćem s roštilja

Petak

Doručak: žitarice s nemasnim jogurtom

Ručak: kus-kus sa sezonskim povrćem i voćem

Večera: omlet sa sirovim i kuhanim povrćem

Subota

Doručak: integralni hljeb s nemasnim sirom i zelenim čajem

Ručak: integralna tjestenina sa sezonskim povrćem i salatom

Večera: puretina s povrćem

Nedjelja

Doručak: obrano mlijeko i integralni hljeb s marmeladom bez šećera

Ručak: riža i leća, sirovo povrće

Večera: supa od povrća i meso s roštilja

Za međuobroke sredinom prijepodneva i poslijepodneva možete konzumirati voće, sirovo povrće i smoothieje. Navečer se preporučuje biljni čaj po izboru, piše Story.hr.

