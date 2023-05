Američki advokat otkrio zbog čega se zaposleni roditelji najčešće odlučuju razvesti

Naime, od zaposlenih žena se očekuje da u potpunosti preuzmu odgovornost o obavljanju kućanskih poslova. Majke rade gotovo sve, dok muškarci izbjegavaju većinu obaveza.

“Ona brine o djeci, kupuje namirnice, pere rublje, kuha, radi, zarađuje i plaća režije”, naveo je Vetrano. Dodao je da je primijetio kako se muškarci fokusiraju na druženja s prijateljima umjesto da pomognu ženama u obavljanju kućanskih poslova.

Zatim je naveo da zbog ovog problema žene postaju umorne te dolaze do tačke pucanja, što narušava odnose i u konačnici dovodi do odluke o razvodu. Mnoge žene su u komentarima navele da je advokat u potpunosti upravu.

“Nakon razvoda imala sam jedno manje dijete o kojem se moram brinuti. Napredovala sam u životu”, “Umorimo se od toga što im konstantno moramo davati instrukcije o svemu”, “Upravo sam se zbog ovoga ravela. Optužio me da sam ga prevarila. On misli da sam imala vremena za to. Od silnih obaveza nisam uspjela ni sjesti na kauč dok smo bili u braku”, “Mlađe generacije žena se ne žele udati zato što su odrasle gledajući svoje majke kako se muče. Odbijaju da se ista stvar dogodi i njima”, neki su od komentara.

Nedavno istraživanje, koje je objavljeno u Archives of Sexual Behavior, pokazalo je da žene gube želju za vođenjem ljubavi s muškarcima koji odbijaju obavljati kućanske poslove. prneosi klix

