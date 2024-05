AstraZeneca povlači svoje vakcine protiv Covida, ovo je razlog

Objava je uslijedila nakon što je ta farmaceutska kompanija u martu dobrovoljno povukla svoje odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Evropskoj uniji, prenosi HINA.

Jučer je Evropska agencija za lijekove (EMA) objavila da vakcina više nije odobrena za upotrebu. U saopćenju za javnost AstraZeneca je rekla da je odluka donesena jer sada postoji niz novih dostupnih vakcina koje su prilagođene novim varijantama koronavirusa. To je dovelo do pada potražnje za vakcinom AstraZeneca, koje se više ne proizvodi niti isporučuje.

“Prema nezavisnim procjenama, više od 6,5 miliona života spašeno je samo u prvoj godini korištenja, a širom svijeta isporučeno je preko tri milijarde doza”, stoji u saopćenju AStrazenece.

“Naše napore prepoznale su vlade širom svijeta i naširoko se smatraju ključnom komponentom okončanja pandemije. Sada ćemo raditi s regulatorima i našim partnerima kako bismo se uskladili na jasnom putu naprijed te zaključili ovo poglavlje i značajan doprinos borbi protiv pandemije Covid-19“, navodi farmaceutska kompanija.

Druge zemlje već su prestale isporučivati vakcine. Ona nije dostupna za upotrebu u Australiji od marta 2023., iako je njegova upotreba već bila ukinuta od juna 2021. zbog široke dostupnosti novijih vakcina.

AstraZeneca je 2021. godine promijenila naziv svojih vakcina protiv Covida u Vaxzevria. Vakcina je odobrena za upotrebu kod osoba u dobi od 18 godina i starijih, a daje se kao dvije injekcije, obično u mišić nadlaktice, u razmaku od otprilike tri mjeseca. Neke su ga zemlje također koristile kao dopunu.

Vaxzevria se sastoji od drugog virusa iz porodice adenovirusa modificiranog da sadrži gen za stvaranje proteina iz SARS-CoV-2, virusa koji uzrokuje Covid-19. Vakcina ne sadrži sam virus i ne može izazvati zarazu.

Iako se vakcina općenita pokazala sigurnom i efikasnom, nosila je rizik od rijetke, ali ozbiljne nuspojave, poznate kao tromboza s trombocitopenijom ili TTS. Rijedak sindrom javio se kod otprilike dvije do tri osobe na 100.000 koji su bili vakcinisani vakcinom Vaxzevria.

Katedra za epidemiologiju na Univerzitetu Deakin u Australiji, prof. Catherine Bennett, rekla je da je vakcina odigrala ključnu ulogu u svjetskoj borbi protiv virusa, posebno u ranim danima pandemije kada je bilo dostupna ograničena vakcina.

“Spasio je milione života i to se ne smije zaboraviti”, rekla je.

“Bio je to stvarno važan dio početnog globalnog odgovora. Međutim, ciljao je na početne varijante. Sada smo prešli u lanac vakcina gdje imamo dostupne proizvode koji “hvataju” nove varijante koje se pojavljuju. Došlo je i do promjene u računici rizika, s obzirom na to da je populacija mnogo zaštićenija i, iako naravno covid i dalje uzrokuje smrt, općenito smo manje osjetljivi na bolest“, dodala je.

Najnoviji savjet o vakcini protiv Covid-19 koji je izdala Svjetska zdravstvena organizacija u aprilu savjetuje da vakcine protiv Covid-19 trebaju biti usmjerene na JN.1 varijantu virusa, koja istiskuje postojeće varijante loze XBB.

Facebook komentari