Poslije 40. godine očekujte promjene u krevetu: Žene, neke će vam se svidjeti

Kao što i svaka veza podliježe promjenama, s godinama se mijenjaju i stvari u krevetu.

Ove promjene nas očekuju poslije navršene 40. godine.

Možda ćete imati manje volje za seksom

Kad navršimo 40 godina, lagano se počinju mijenjati nivoi hormona. To može dovesti do toga da žene imaju manju želju za seksom. Može se dogoditi i da im treba više vremena da budu spremne, odnosno pate od suhoće vagine. Pritisak se može smanjiti pomoću lubrikanta. Osim toga, razgovor s partnerom pomoći će da se pronađe pravi put – s kojim će oba partnera još dugo vremena zadovoljno uživati u seksu.

Teže je zatrudnjeti

Što je žena starija, to više opada kvalitet i količina jajnih ćelija. Stoga je dosta teže zatrudnjeti u takozvanoj drugoj polovini života.

Češće doživljavaš orgazme

Mit je da zrele žene ne mogu da dožive orgazam. Naime, što je žena starija, ima i više iskustva, manje sumnja u sebe i otvorenija je. Zbog toga nije ograničena ili pod stresom za vrijeme seksa, nego jednostavno uživa. Zato je ženama u 40-ima lakše da završe seks orgazmom.

On duže vodi ljubav

I kod muškaraca se s godinama mijenja nivo hormona. To vodi do toga da on može duže odgađati orgazam te intenzivnije uživati u seksu. Tako može imati više vremena za partnericu pa je veća vjerovatnoća zajedničkog orgazma.

Pronaći ćete nove načine za zabavu u krevetu

Ako u krevetu ne ide više na uobičajen način, to može da iritira mnoge parove. Međutim, to može biti prilika za isprobavanje nekih novih stvari. Tako se partneri mogu zbližiti na sasvim novi način pa imati još puno sasvim novih, uzbudljivih doživljaja. prenosi avaz

