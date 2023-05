Astrolozi kažu da je 16. maj dan kada će OVI HOROSKOPSKI ZNACI BITI OKRUŽENI IZOBILJEM: Blago vama, imamo dobre vijesti!

Akcenat će biti na zemlji, prirodi, prirodnim bogatstvima i stiganju novca kroz poslove vezane za te resurse. Promene će osjetiti svi horoskopski znakovi, ali na različite načine u zavisnosti od položaja ostalih planeta i onoga što će Jupiter kroz znak Bika aktivirati.

Šta svaki znak Zodijaka može da očekuje u narednih godinu dana koliko Jupiter bude išao kroz znak Bika.

Ovan

Jupiter ulazi u vaše polje finansija, pa rođeni u znaku Ovna mogu da očekuju priliv novca i porast samopouzdanja. Častićete sebe skupim putovanjem u neku daleku, egzotičnu zemlju. U narednih godinu dana fokus će vam biti na životnim vrednostima koje su vam izuzetno važne i koje postaju prioritet za vas. Imaćete priliku da poboljšate obrazovanje i sticanje veština koje će vam dosta značiti u poslu.

Bik

Jupiter ulazi u vaš znak pa je pred vama godina u kojoj ćete jednostavno blistati na svim poljima. Vaša dostignuća na poslu će se cijeniti, a u zavisnosti od toga čime se bavite moguće je da vam karijera napreduje u pravcu visoke pozicije u firmi. Posebnu pažnju ćete posvetiti izgledu i konačno ćete moći sebi da priuštite markiranu odjeću, ali ne zbog brenda, već zato što je vama kvalitet na prvom mjestu.

Blizanci

Jupiter ulazi u vašu 12. kuću tajni i samoće, pa ćete češće nego ranije imati potrebu da budete sami sa sobom. Ovo polje horoskopa odgovorno je i za psihologiju, ali i institucije zatvorenog tipa, pa povedite računa o živcima i pronađite način kako da kanalište stres. Bićete ćutljiviji, što će biti iznenađenje za ljude u vašoj okolini, ali ovo je pravi period da se suočite sa sopstvenim strahovima i tajnama koje krijete od svih.

Rak

Jupiter ulazi u vaše polje prijatelja, kolega i ambicija. To znači da ćete konačno ostvariti sve ciljeve u karijeri. Promjena posla je izvesna, a među novim kolegama imaćete priliku da sarađujete sa osobom koja je vrsni poznalac posla koji će vam postati mentor i učitelj. Ovo je i vrijeme za planove za budućnost, pa slobodno sanjajte velike snove koji će vam doneti prosperitet i veći priliv novca.

Lav

Rođeni u znaku Lava dočekali su svojih pet minuta slave. Jupiter će aktivirati vaše polje statusa i titula, ali i pojavljivanja u javnosti i slave koja vama prija. Ovo će biti veliki korak za vašu budućnost i karijeru, postaćete autoritet u svojoj oblasti i vrlo poštovani, pa će vas ego procvjetati. Vodite računa samo da ne poletite mnogo, jer ko visoko leti nisko pada.

Djevica

Djevice će u narednih godinu dana imati više nego ikad priliku da putuju. Jupiter aktivira vaše polje putovanja i inostranstva što će biti prilika da proširite horizonte i interesovanja. Za pojedine pripadnike ovog znaka ovo će biti period duhovnog prosvetljenja. Jupiter će imati dobar, pozitivan aspekt ka vašem Suncu što ukazuje na uspješan rast na mnogim poljima.

Vaga

Vage će u narednih godinu dana imati velike promjene u životu što će mnogi od vas shvatiti i doživjeti kao veliku krizu. Posebno na udaru će biti oni koji su podigli kredit da bi se skućili i vodite računa da uvijek i na vrijeme namirujete svoje obaveze jer svako kašnjenje može biti skupo plaćeno. U sebi ćete otkriti strahove za koje niste znali ni da postoje zbog čega ćete početi da se zanimate za psihologiju u pokušaju da pronađete način kako da iz kriznog perioda izađete sa što manje povreda i posljedica.

Škorpija

Jupiter ulazi u vaše sedmo polje ljubavi, braka i partnerskih odnosa. LJubav će se uvećati, ali i problemi, pa budite pažljivi u njihovom rešavanju. Mnogim pripadnicima ovog znaka konačno će “svanuti”, sudbinska ljubav kuca na vaša vrata, pa ako priželjkujete brak to ćete i ostvariti u narednih godinu dana. Jupiter će Škorpijama doneti i uspeh ili ugovor s nekom uglednom međunardnom kompanijom ili organizacijom, što će pratiti i adekvatna novčana nadoknada i povećanje vaših prihoda.

Strijelac

Jupiter će ulaskom u Bika aktivirati vaše polje zdravlja i svakodnevne rutine što znači da ćete morati više pažnje i brige da posvetite sebi. Ako imate bilo kakav zdravstveni problem, pa makar to bio i pokvaren zub, riješite to što prije jer može doći do komplikacija i uvećanja problema. Posvetite se nekom sportu i zdravom životu, nađite trenera ili stručnjaka za ishranu. Na poslu ćete morati da radite više poslova u isto vrijeme, tražiće se vaše maksimalno zalaganje, a rezultati će podići vaš ugled u firmi u kojoj radite.

Jarac

Vreme je za bebu – ukratko bi bila poruka za sve rođene u znaku Jarca. Planeta Jupiter aktiviraće vaše polje djece, pa u narednih godinu dana možete očekivati proširenje porodice. Ako već dugo vremena priželjkujete da započnete samostalan biznis, sad je pravo vrijeme za to. Sve što bude nosilo vaš lični pečat, imaće uspjeha. Jupiter u Biku formira aspekt trigona prema vašem Suncu, što će uticati na vaše samopouzdanje, ali i osjećaj sreće.

Vodolija

Planeta Jupiter aktiviraće vaše polje nekretnina. Vrijeme je da konačno razrešite neriješene porodične odnose koji već godinama koče vaše planove za kupovinu novog krova nad glavom. Ti problemi se konačno rješavaju, pa je narednih godinu dana najbolji period za ulaganje u nekretnine, bez obzira na to da li ih i koliko već imate. Vodite računa samo s kim sarađujte na tom projektu i dobro proverite sve papire kako biste izbjegli prevare.

Ribe

Rođene u znaku Riba očekuje uzbudljiv period učenja stranih jezika, intenzivne komunikacije i obuke za rad sa strancima ili u inostranstvu. Ukoliko planirate preseljenje u neku drugu zemlju, velika podrška mogu vam biti rođaci koji već žive u inostranstvu, što kroz obezbjeđivanje potrebnih papira, što za pronalaženje adekvatnog posla. Nije sramota tražiti pomoć zato nemojte da se premišljate, čak i ako niste baš bliski s tim rođacima, jer će vam izaći u susret.

Facebook komentari