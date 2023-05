Tragedija u Gazi: Lav ubio dječaka (6) u privatnom zološkom vrtu

Šestogodišnji Hamada Iqtiet navodno se, prema policijskom izvještaju, popeo na ogradu u zoološkom vrtu u gradu Khan Younisu i došao do otvora u kavezu prije nego što ga je lav povrijedio, prenosi The Times of Israel.

Dječakova porodica demantuje policijske navode, tvrdeći da je dječak, koji je bio u posjetu ZOO-u s porodicom, stigao samo do vanjske ograde.

Kažu kako je lav koji je stajao kod te ograde napao dječaka.

Ovo je prvi poznati slučaj da je životinja usmrtila čovjeka u nekom od privatnih zooloških vrtova na siromašnom palestinskom teritoriju.

Gaza ima nekoliko malih privatnih zooloških vrtova u kojima se životinje drže u očajnim uslovima.

Njih se zanemaruje, izgladnjuje, nemaju dostatnu medicinsku pomoć, ali i one su povrh svega izložene konstantnim sukobima između Izraela i Hamasa. Zato su i međunarodne skupine za zaštitu životinja izvele već nekoliko evakuacija životinja, naročito lavova, u sigurna utočišta u Jordanu i Africi, prenosi Slobodnadalmacija.hr.

