Jedna greška pogubna je za vezu, a prave je mnogi parovi

Ona kaže da mnogi njihovi problemi proističu iz onoga šta izgovaraju tokom svađa, kada im je glavni interes da se brane, a ne da shvate stav partnera.

„Ne izgovarajte ružne riječi u svađi. Napravite pauzu, čak i ako je to samo nekoliko sekundi, i donesite odluku da li to treba reći ili ne i kako ćete to reći“, savjetuje Šined Smit, iz Alamede, u Kaliforniji, za Today.

Ona apeluje na parove da preispitaju svoje riječi ako samo govore da bi povrijedili svog partnera. Rekla je da je važno zapamtiti da će uvijek biti nesuglasica u odnosima, ali to ne znači da ih ne možete rešiti bez podizanja glasa i razmišljanja o svojim riječima, prenosi Novosti.

