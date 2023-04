DAVLJENJE, PADANJE I OSTALE NOĆNE MORE: EVO KOJE ZNAČENJE ODREĐENI KOŠMARI

Pad sa visine

Ovo je jedna od najčešćih noćnih mora koju svi doživimo u nekom trenutku. Najveći razlog za to su stres i anksioznost, zbog kojih osjećamo da padamo sa visokog mjesta. To zapravo pokazuje našu iscrpljenost i ovi snovi pokazuju kako gubimo kontrolu nad sobom.

Kada pokušamo da zaspimo nakon pretjeranog fizičkog ili mentalnog rada, tada gubimo kontrolu nad sobom. Prekovremeni rad mimo fizičkih mogućnosti je najveći razlog za to, a san kao da pokušava da nas upozori da je došlo vrijeme da se odmorimo. Naš najveći strah je da izgubimo kontrolu nad sobom i ovi snovi nas upućuju u tom pravcu. Ako imate takve uobičajene noćne more iznova i iznova, pokušajte da se odmorite.

Nijemi vrisak

Ako sanjate sebe kako pokušavate da vrištite u snu, ali ne možete da izbacite zvuk, to pokazuje da neku emociju skrivate od drugih. Postoji nešto što bi trebalo da podijelite sa drugima, ali ne možete ili niste svjesni da to treba da uradite i onda se stoga suočavate sa ovom vrstom noćne more.

Pretpostavimo da ste ljubomorni na nekoga, ali niste u stanju da kažete bilo šta jer ne možete otvoreno da pokažete svoju ljubomoru. Onda u takvoj situaciji držite sve u sebi. I to vas pritiska. Ako se iznova i iznova suočavate sa ovom vrstom noćne more, budite oprezni i naučite da se otvorite o mislima zakopanim u vašem umu.

Davljenje

Ako se davite u snovima, iznova i iznova, to ukazuje na napete trenutke u vašem životu. Jedan od razloga je ekstremni stres jer tada osjećamo da tonemo duboko. Svi u životu prolazimo kroz stresna razdoblja, ali to se ponekad poveća preko granice i traje u kontinuitetu, pa onda sve prihvatimo kao dio nas. A ne bi trebalo.

Ta vrsta stresa može biti povezana sa poslom, karijerom, vezom, porodicom ili prijateljima. Ako je to slučaj sa vama, onda što je prije moguće utvrdite uzrok kako biste mogli da ga otklonite. prenosi hayat

