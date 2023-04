Ko bi prije oprostio nevjeru – žene ili muškarci?

Nekada je prevara bila neoprostiva, no čini se kako se i to s vremenom promijenilo.

Istraživanje je provela advokatska firma Slater & Gordon, a 36 posto žena izjavilo je kako su uvjerene da ih je partner prevario barem jednom, a većina njih odlučila je to i provjeriti. Jedna od deset njih nazvala je muževu kancelariju da provjeri je li on tamo, a svaka šesta provjerila je sadržaj njegovog kompjutera. Prema istom istraživanju isto je to izjavilo 24 posto muškaraca.

Žene su uglavnom počele provjeravati partnera nakon što je on promijenio svoje ponašanje ili zbog vlastite intuicije, dok su muškarci postali takvi, jer su žene bile odsutne ili su izbjegavale se.s.

Čak šest od deset žena izjavilo je kako ne bi ostavile partnera ni kad bi se uvjerile da ih laže i vara, iako su jednako tako priznale kako su svjesne da bi nakon toga postale depresivne, paranoične te kako bi to značajno uticalo na njihovo duševno i tjelesno stanje.

Jedan od advokata iz kompanije koja je provela istraživanja otkrio je kako, prema njegovom iskustvu, razvoj događaja obično bude drugačiji od rezultata.

– Stalno ponavljanje osjećaja razočaranja u partnera zbog takvog ponašanja, dovodi do nezdravog stanja uma, a takvo stanje do toga da jedna strana mora prekinuti vezu. U devet od deset slučajeva razlog za razvod bio je nedostatak povjerenja u partnera. Bez njega ljudi su jako nesretni – zaključio je, piše Avaz.

Facebook komentari