Psiholog Labkovski: Ako želite pravog muškarca tražite onog koji posjeduje 10 osobina

Pravom muškarcu posao i porodica donose radost. Nije važno koliko muškarac zarađuje, važno je da može obezbjediti svojoj porodici sve što im je potrebno. Takođe je jako važno da u životu muškarca ima ljubavi, da prihvata sebe kao muškarca i da ima zdrave živone principe. Prema mišljenju psihologa Labkovskog, ako želite pored sebe imati pravog muškarca, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće osobine. 1. Pravi muškarac je samodovoljan; On nije čvrsto vezan ni za majku, ni za ženu nitoi za svoje prijatelje.

On sam rješava svoje probleme i ne očekuje to od drugih. 2. Oslanja se samo na sebe; Pravi muškaraz na da ni na koga ne može u potpunosti računati te da je jedina osoba na koju se uvoijek može osloniti i koja ga nijada neće iznevjeriti, on sam.

3. Nezavisan je; Pravi muškarac ne zavisi ni od koiga. Ni od majke, ni od žene niti od bilo koga drugog. On se uvijek trudi da bude nezavisan od drugih u svim sferama svog života.

4. Ne pravi kompromise; Ne toleriše stvari koje mu ne odgovaraju, ne prilagođava se drugima i ne trudi se da održava veze koje mu ne odgovaraju,piše Infpult

