“Žene ovo očekuju od muškaraca, a evo zašto brakovi propadaju!”

U vreme kada brakovi i veze pucaju, pravoslavni sveštenik, otac Predrag Popović, je govorio o odnosu muškarca i žene i šta je to bitno da bi veza bila i ostala čvrsta.

Slušajući ga, mnoge žene će se verovatno saglasiti sa njegovim stavom. Ukoliko žena vidi da ti znaš šta hoćeš u životu, da imaš pravac, ne moraš da budeš lep, ti ćeš nju da privučeš. Ne treba ti skup automobil, sa takvim automobilima zna se šta se privlači. Žena traži sigurnost, kada ti imaš pravac u životu, ona onda zna da može da računa na tebe i da joj ti budeš oslonac, a i ona tebi. Ona tada zna da može da bude tvoj suvozač, kopilot – rekao je Popović.

– Ona mu prišla on stidan, on se složio, oni se zabavljaju, ona kaže ajde levo, on levo, ona pita šta će da jedu, on prepusti njoj sve odluke. Dođe brak, on čeka njenu komandu i onda dobiješ ženu koja je isfrustrirana. Dođu mi onda žene kada se venčaju i žale se na muža da sve prepuštaju njima i da se iza njih kriju, ali onda je kasno. Ili devojka koja vidi da joj je momak nasilan, da voli da tuče druge, pa se onda žale na njih u braku da su siledžije. Sve to se vidi i pre braka – kaže sveštenik Predrag Popović.

– Ne sviđa mi se takođe i što mnogi žive u vanbračnim zajednicama. Imaju decu, a tamo piše da su rođena van braka. Kao papir nije važan, pa važan je. To je jedan zavet Bogu – objasnio je sveštenik,piše Žena

Facebook komentari