KAKO KOJI ZNAK VARA: Jarčevima možete vjerovati

OVAN

ON – Kad on vara, to vrlo brzo saznaju svi iz njegove najbliže okoline, pošto Ovan voli da se hvali svojim uspjesima kod suprotnog pola. On već zna da je muževan i uporan, a drzak i nametljiv postaje kada mu je potrebno više vremena da vas ubijedi koliko je – neodoljiv.

Ako partnerka posumnja u njegovu vjernost, pravdaće se kako nijednu nije imao namjeru da osvoji, već je bilo – obrnuto.

Kad se zaljubi, brzopleto prekida čak i dugogodišnju vezu, jer nema strpljenja da razmišlja ni o svojim postupcima, ni o njihovim posledicama.

ONA – Ona lako poklekne kada se ‘namjesti situacija’ u društvu šarmantnog i duhovitog muškarca kojeg će Ovnica kasnije opisati kao glavnog ‘krivca’ za sve što se desilo izmedju njih. Ako posumnja u partnerovu vjernost, požuriće da mu vrati milo za drago, ali tada joj se lako može desiti da upadne u zamku sopstvenih prevara i – zaljubi se.Ipak, znatiželja i nemiran duh mogu je ponovo odvući u naručje bivšeg partnera sa kojim će pokušati da raspali staru strast, ali i da prevari aktuelnog partnera.

BIK

ON – Iako važi za jednog od najvećih ljubavnika Zodijaka, Bik je za divno čudo prilično veran, jer ne voli da menja svoje navike, niti da ugrožava svoju emocionalni mir. Medjutim, želja za uživanjem u svemu što je lepo, dovodi ga u situacije kada ne može da odoli, mada će se potruditi da vi to nikada ne saznate. Muškarac Bik će i u zabranjenoj vezi (kao uostalom u svemu) dobro pripremiti teren, ne ostavljajući mesta sumnjama, jer neće ni po koju cenu ugroziti dugogodišnju partnerku ili porodicu.

ONA – Teško da će ona poželeti da vas prevari, ako ste joj u svemu potaman što znači emotivno, e.otski i – finansijski. Ako odmah ne ispunite sva njena očekivanja, žena Bik će strpljivo čekati da se to desi, jer vas je ona izabrala da budete njen i – samo njen muškarac. Čak i ako bi saznala da to niste, oprostiće vam prevaru, ukoliko ona ili porodica, ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Ukoliko oseti da bežite na drugu stranu, boriće se svim silama da vas vrati tamo gde vam je mesto – kraj nje. Ako se žena Bik odluči za drugog, znači da ste je vi, koji ste za nju uvek bili prvi i jedini – zaista razočarali.

BLIZANCI

ON – Mada vlada mišljenje da su muškarci Blizanci neprevazidjeni švaleri, često je situacija obrnuta: njihova neutoljiva želja za komunikacijom sa srodnom dušom, može ih odvući u tudj krevet, iako to nije bila njihova prvobitna namera. Srećom, Blizanci ne planiraju prevaru, pa se čak ni ne svete partnerki, ako posumnjaju u njenu vernost. Muškarcima Blizancima, preljuba se jednostavno desi, a kako došla, tako i prošla, jer oni neće dozvoliti da druga strana pati. Ako ipak sazna, ubediće je da ne treba da veruje ni zlim jezicima, pa čak ni svojim očima, već samo njemu.

ONA – Slično je i sa ženama Blizancima koje će se rado zaklinjati na vernost (na rečima), ali će to obećanje malo teže ispuniti (na delu); jer ima toliko zanimljivih osoba koje ona upoznaje svaki dan i toliko situacija koje za nju predstavljaju izazov kao – nepročitana knjiga. Do problema može doći kada se pojavi više takvih «knjiga» u isto vreme, jer tada žena Blizanac može pobrkati poruke na mobilnom, brojeve telefona i osobe sa kojima je u vezi. Pa i tada će se, kao mačka, dočekati na sve četiri noge!

RAK

ON – Ukoliko ga dovoljno mazite kod kuće i spremate mu njegova omiljena jela, ne propuštajući priliku da naglasite kako se brakovi na današnje vreme raspadaju kao mehuri od sapunice, muškarac Rak biće vam odan. Može se ipak desiti da «padne» na nekoga kome je potrebno više nežnosti, brige i zaštite nego njemu ili na nekoga ko mu se požali da ima tako veliki problem koji samo muškarac Rak može svojom upornošću da reši, a svojom osetljivom dušom – da prepozna. Ipak, kao verna kuca, muškarac Rak, uvek se vraća kući.

ONA – Ona je toliko zauzeta zavirivanjem u tudja dvorišta i komentarisanjem tudjih veza i brakova, da neće odmah ni shvatiti ozbiljno bilo čije udvaranje, zavodjenje ili pokušaj osvajanja, jer oklop žene Račice je skoro neprobojan Može je eventualno zaintrigirati neko koga će iskoristiti, kako bi se osvetila partneru koji je nju prevario ili se može desiti da nakratko “posrne”, ukoliko ne dobija dovoljnu količinu pažnje od svog partnera kod kuće. Tako će zbog urodjene potrebe za zabadanjem nosa u tudje (a ne svoje) probleme, žena Račica delovati tako – bezgrešno.

LAV

ON –Njemu do te mere prijaju pažnja i aplauz drugih da mu je teško da odoli «zovu divljine» koji muškarac Lav vrlo lako prepoznaje u ženskim očima. Sve prija njegovoj sujeti i potrebi da zadivi žene svojim kavaljerskim ponašanjem, tako da on čak smatra da im čini uslugu time što im dopušta da budu u vezi sa njim. Jer, Lav je izbirljiv, pa bez obzira na broj obožavateljki, ume da stavi tačku, istog trenutka kad shvati da je on plen, a ne lovac. Ne podnosi banalne, ni muškobanjaste žene i retko će spustiti kriterijume ispod svog nivoa. Otrpeće ogovaranja, pošto mu je stalo do porodice i partnerke, iako mu je bila neverna.

ONA – Pošto odlično ume da organizuje i sebe i druge, žena Lavica će se u dovoljnoj meri posvetiti partneru, tako da on uopšte neće posumnjati da nju interesuje neko drugi. Ali, pošto Lavica nikad nije dovoljno mažena, pažena i obožavana, ona će rizikovati da se vidja sa muškarcem koji je dovoljno fascinira i koji joj dovoljno imponuje, mada najčešće ostaje verna, zbog ponosa. Ako ste vi prevarili nju, teško da će vam oprostiti, ukoliko su svi oko nje već saznali: ostaviće vas, jer Lavica uglavnom nema ni želju, ni potrebu za osvetom.

DJEVICA

ON – Iako generalno drži do vernosti kako svoje tako i partnerkine, muškarac Devica dodje u situaciju, naročito u zrelijim godinama, kada sve oko sebe iznenadi: svoju ženu poštuje, ali tudju predstavlja kao trofej, najviše zbog toga što će ga prijatelji posle tapšati po ramenu, potajno mu zavideći. Baš zato što niko od njega to ne očekuje, on će želeti da pokaže kako je moguće da i on bude zavodnik. Dugo i džentlmenski krije tajnu vezu u koju se najčešće upušta sa koleginicom na poslu, mada okolina teško primećuje da izmedju njih nešto ima.

ONA – I kada joj se desi da poželi zabranjeno voće (a dešava joj se češće, nego što bi se moglo pretpostaviti), žena Devica vam to ni za živu glavu neće priznati. Samo ako bude sigurna da se dobro sakrila od očiju javnosti i da njen dobar glas i položaj nisu dovedeni u pitanje, žena Devica neće odoleti iskušenju. Ali ne bilo s kim, niti bilo kad, već sa osobom čiji status i upornost predstavljaju dovoljno jak afrodizijak za njeno «iskakanje iz šina», mada joj neće biti svejedno šta će on posle misliti o njoj. Ako je ona prevarena, prašta jer ne želi da se nervira i gubi status u vezi.

VAGA

ON – On će bez problema zasesti na dve stolice, ukoliko oseti da izaziva divljenje žene koju je šarmirao na svoj nonšalantni, pomalo dečački način. Još bolje ako ih ima više, jer mu tada njegova supruga ili devojka neće moći tako lako da udje u trag. A pošto je poznat kao veliki šarmer kojem suprotni pol teško odoleva, muškarac Vaga će se snaći i diplomatski izvući iz neprijatne situacije, jer na svoj neodoljivi način ume da iznudi oproštaj od one kod koje je zabrljao. Imponuju mu žene koje znaju šta hoće, mada ni to nije garancija da će ostati veran. Ako je on prevarena strana, prašta, čak ne želi ni da čuje istinu, jer lakše podnosi lepo upakovanu laž.

ONA – Ona je slaba na komplimente, laskanje, obožavanje koje vidi u muškim očima, izjave ljubavi i slične poteze kojima jedan iskusan zavodnik barata kao od šale, pa deluje da će Vagica pasti pred njim kao snoplje. Ali, čim primeti da joj se udvarač suviše približio, ne ostavljajući joj «maneverski prostor», žena Vaga će početi da izmiče: pošto prosečnom osvajaču to deluje kao da ona «tvrdi pazar», samo će se još više zagrejati. Kada je zapostavljena, a pojavi se jedan takav, više uporan, nego atraktivan zavodnik, žena Vaga će mu se okrenuti, a posle gledati kako da se izmigolji (praveći se kao da se ništa nije desilo), jer ne želi da je ogovaraju.

ŠKORPIJA

ON – Iako ga bije glas najvećeg medju zavodnicima, on retko vara zabave radi, već ga žena uvek mora zaintrigirati svojim držanjem, stavom, ponašanjem i naravno izgledom, mada bi se pre moglo reći seksipilom koji ima ili nema. Ako ga nema, ništa joj ne vredi, sve i da umire da bude sa njim, jer muškarac Škorpija ne udara recke, reda radi. I što je najvažnije, taj veliki zavodnik kome je dovoljno da ženu pogleda i dodirne, pa da ona počne da prede, gubi tu svoju zavodničku moć, ako se zaljubi. A to se nikad ne zna, pa zato muškarca Škorpiju više držite u neizvesnosti, a manje uverenog da vas je u potpunosti ovojio. Čak i kada jeste.

ONA – Uvek ćete sumnjati, ali retko kad ćete moći da dokažete da li vam je i kada žena Škorpija bila neverna. Jer, ona krije svoju neveru kao zmija noge, smatrajući takav čin toliko intimnim da nema svrhe o njemu pričati. Zato se neće nikad braniti, ni trpeti bilo čije napade, jer ona zna da je morala da utoli svoju požudu ili strasni poriv prema muškarcima koje lako osvaja. I isto tako lako odbacuje. Pa, čemu onda priče, kada ona nikada neće moći da odoli onome što je jače od nje – pričama o okultnom i erotskom spoju koji oseti kod muškarca kome nerado (plašeći se neuspeha) pokazuje osećanja. Jer, njoj je jasno da će, ako pokaže ljubomoru, izgubiti kontrolu, a tada neće moći da eliminiše ni (eventualnu) suparnicu.

STRIJELAC

ON – On vodi na listi najmanje vernih medju muškarcima što muškarac Strelac (zbog prirode pola kojem pripada ili nadmoći koju oseća zbog nesumnjive popularnosti medju ženama) – doživljava kao svoju vrlinu. Zato će se on, pogotovo u sredinama u kojima je muškarcima sve dozvoljeno i unapred oprošteno, čak rado i pohvaliti svojim osvajačkim uspesima kod suprotnog pola. Potajno priželjkuje da ga njegova partnerka razume, čak i podrži, ako sazna da je bio neveran i ostane uz njega što se kosi sa uobičajenim poimanjem braka ili emotivne veze. Za uzvrat, nema toga što on za nju neće učiniti i uzdići je, najviše u sospstvenim očima. Čak i ako ona njega prevari, neće se buniti, ma kako licemerno to delovalo, ali on će tako samo imati adut više u svojim rukama.

ONA – Mada, takoreći rame uz rame sa Vodolijama, spada medju najslobodoumnije znakove Zodijaka, žena Strelac vam nikada neće nametati svoja moralna načela, stavove, ni ponašanje u ljubavnoj vezi. Ali će se ponašati onako kako njoj odgovara, ne smatrajući da ikome treba da polaže račune. Pošto partnera uvek doživljava kao nekoga sa kojim je ravnopravna u svakom pogledu, žena Strelac će i ulazak u vezu sa dugogodišnjim prijateljem doživeti kao nešto najnormalnije što je moglo da joj se desi. Dovoljno je što je on u njoj prepoznao i naglasio njene vrline, uzvišen duh i požrtvovanu prirodu koja niti traži, niti očekuje protivuslugu, da se žar ispod pepela razgori, rasplamsa i pretvori u živu vatru.

JARAC

ON – Na listi najodanijih medju muškarcima, pri samom vrhu, nalazi se Jarac koji je prosto rodjen da bude veran. Bira partnerku za vezu ili brak, prezire neverstvo, ali će dugo da trpi njene prevare, ako je zaljubljen. Strast u njemu, ipak može raspaliti žena potpuno suprotna emotivnom idealu koji čuva u sebi kao svetinju: slobodnih shvatanja, vesela, bučna, i strasna dovoljno da izbaci iz ravnoteže starog Jarca i oslobodi ga njegovih kompleksa. Kod mladjih muškaraca rodjenih u ovom znaku koji su po pravilu stidljivi , ali radoznali, obično će starija partnerka, taktična, vešta i strpljiva, umeti da izazove buru emocija i provalu strasti.

ONA – Iako važi za jedan od najvernijih znakova, ne znači da žena Jarac, pod utiskom muškarca koji, po njoj zaslužuje divljenje, neće popustiti pred njegovom upornošću. Ponekad čak nije presudna ni upornost, koliko njena procena da koliko on, toliko i ona može sebi dozvoliti da bude zadivljena i intelektualno stimulisana, jer sve ide iz glave: godiće joj da sluša muškarca koji joj priča kako je ona izuzetna u svakom pogledu, ne samo u vizuelnom smislu. Pošto je žena Jarac uverena da svako zašto ima svoje zato, a ona ionako stalno drži gard prema muškarcima, svoju prevaru neće ni doživeti kao klasično neverstvo. Ako nju partner prevari, ne prašta, ali se ni ne sveti.

VODOLIJA

ON – Pošto on misli kako može da radi sve što poželi i sa kim poželi, samo je pitanje trenutka kada će to proći kroz njegovu glavu: možda baš onda kada ste mu postavili neki uslov ili zabranu. Ako primetite promenu u njegovom ponašanju koje varira od umiljavanja preko rastuće nervoze do blage histerije, onda se možda još koleba; ako mudro ćuti i smeška se, to već treba da vam bude signal za opasnost, iako ne mora ništa da znači – kod muškarca Vodolije se nikad ne zna ono što je kod drugih jasno na prvi pogled, uključujući i prevaru. Prašta nevernoj partnerki, a zaboravlja samo ako ga je prevarila kada se on već ohladio, pa čak može nastaviti da bude u prijateljskom odnosu i sa njom i – sa njim.

ONA – Pošto smatra da je njoj dopušteno sve što i muškarcima, jer ona ne priznaje polne predrasude, a gotovo nikad ne uhodi, niti proverava svog partnera, žena Vodolija deluje kao – lak plen. Njena ležerna nesputanost i flertovanje predstavljaju direktan poziv za zavodnike i osvajače, pa čak i one koji bi samo da budu u njenom društvu. E, tu će već naići na tanak led, tvrd zid ili će jednostavno biti zatečeni njenom reakcijom koja će biti sve, samo ne prihvatanje. Ona se upušta u vezu kada ona oseti da to želi i sa kim ona želi, uz muziku, piće i priču koja njoj prija, pa čak neće ni imati grižu savesti da ikoga vara. Zato teško pristaje na klasičnu vezu i nerado ulazi u brak, jer u njima ima suviše pravila, suviše obaveza, pa je čak ni rodjenje deteta ne mora naterati da se predomisli.

RIBE

ON – Da li on i kako vara možda i nije toliko važno, koliko njegova potreba da vas razuveri i rasprši sve vaše sumnje da to može biti istina. Pošto bi on vama oprostio kada biste ga prevarili, to isto očekuje i od vas – da njegovo neverstvo jednostavno ignorišete. Jer on ne vara sa predumišljajem, već zato što mu se žene nameću, kada ga vide tako smotanog i tako zbunjenog što može delovati vrlo simpatično. Muškarac u znaku Riba će se pošteno potruditi kako bi vas ubedio da verujete njemu, a ne zlim jezicima. Ma koliko da mu imponuje vaša ljubomora, briga ili sumnja, ipak mu je najvažnije da verujete samo njemu, pa makar to bilo samo- u vaša četiri zida.

ONA – Iako glumi da je neosvojiva tvrdjava, žena Riba priželjkuje, makar u snovima ili u mašti, zavodnika koji će je osvajati

natenane – tiho i romantično. Zato ona ume dugo da bude zaljubljena, a da to ne pokaže. Priželjkuje da bude zavedena, a kada joj se zavodnik približi, beži, izmiče, sve nadajući se da će je on kad tad uhvatiti u svoju opasnu mrežu punu erotskih uzbudjenja.

Teško ostaje vjerna, jer je jako emotivna i ranjiva, pa je partner lako povrijedi (često i ne znajući da je to učinio); a kada se to desi, žena u znaku Riba potražiće utjehu u drugom muškarcu, uvijek boljem i uvijek jačem od onog koji ju je povrijedio, jer njoj je važno da ga tako doživljava.

Facebook komentari