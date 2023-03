NIKAD LAKŠE DO SJAJA – Dva trika za čišćenje zagorelih šerpi

Svi muku mučimo kada nam se zakori masnoća na dnu šerpe i tiganja, ili zagori obrok koji smo pripremali – znamo da nas čeka pakao kako bi iste dobro očistili.

No, čišćenje zagorelih posuda ipak nije toliko teško kako na prvu loptu deluje, bar ako znate jednostavne trikove koji olakšavaju posao.Postupak 1:

Napunite lonac ili tiganj koji želite da operete vrućom vodom, te dodajte malo tečnosti za pranje sudova. Tada stavite na zagrejanu ringlu, pa sačekajte dok voda ne počne da ključa.

Ostavite da ključa i do 15 minuta (i više, ukoliko je veoma zagorelo), a potom sklonite sa ringle, i pažljivo plastičnom lopaticom sa dna sastružite delove koji su počeli da se odvajaju.

Kada ste sastrugali sve (ovo neće biti teško, ostaci hrane krenuće dolovce sami da se “odlepljuju”), ispraznite posudu, pa je dobro izribajte žicom za sudove.

Na kraju operite lonac ili tiganj na uobičajen način.

Ako želite da to uradite brže i ne na ovaj klasični način, možete se poslužiti još jednim trikom koji uključuje upotrebu čuvene sode bikarbone i belog sirćeta.Postupak 2:

Pripremite jednu šolju alkoholnog sirćeta, 2 kašike sode bikarbone i običnu vodu

U zagorelu posudu sipajte šolju (ili više po potrebi) vode i jednu šolju sirćeta, pa ostavite da proključa

Kada dođe do ključanja, sklonite sa ringle, a poput dodajte dve kašike sode bikarbone. Doći će do hemijske reakcije koja će lako očistiti zagorelo dno

Ispraznite posudu, pa oribajte lonac žicom, a ako je potrebno dodajte još malo suve sode bikarbone

Isperite na uobičajen načinm,piše Žena

Facebook komentari