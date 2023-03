Trikovi pobjednika: Ovi savjeti će vam pomoći da dobijete na lutriji

Dobitak na lutriji nije samo stvar sreće. Trebalo bi da pokušate da razumijete i naučite neke od tehnika osvajanja džekpota prethodnih pobjednika. Postoji nekoliko strategija koje možete koristiti da povećate svoje šanse za pobedu. Naravno, treba shvatiti da nijedna od ovih taktika ili ideja nije garancija za osvajanje džekpota ili nagrade na lutriji. To su jednostavno ideje i planovi koje su ljudi ranije koristili i koje su ti isti pojedinci smatrali korisnim kada je u pitanju pobjeda. Ako želite da povećate svoje šanse za dobitak na lutriji, evo sedam prijedloga koji vam mogu pomoći:

Kupite puno tiketa

Što više kupujete, to su vam veće šanse za pobjedu. Jednostavno je, ali loša strana ovoga je što ćete možda morati da potrošite mnogo novca da biste osvojili veliku nagradu. U zavisnosti od broja tiketa koje kupite, svaki tiket povećava vaše šanse za pobjedu. Međutim, postoji mogućnost da ako potrošite mnogo novca na tikete u iščekivanju da osvojite veliku nagradu, iznos novca koji osvojite možda neće odgovarati iznosu potrošenom na tikete.

Izaberite brojeve koji nisu uzastopni

Na primer, zamislite da igrate lutriju sa pet dobitnih brojeva i možete izabrati do 55. Zbir 5 bi trebalo da bude između 104 i 176. Prema studijama, 70 odsto lutrijskih nagrada ima svoj ukupni iznos u ovom rasponu. Izaberite broj koji ne pripada istoj brojevnoj grupi ili se završava istom cifrom Dakle, na primjer, nemojte birati 10 i 11, ili 10 i 20. Iako postoji šansa da pobijedite, malo je vjerovatno da će se brojevi ponoviti.



Potražite nepopularne ili manje popularne igre

Umjesto da igrate igre o kojima često čujete, sa višestrukim pobednicima i njihovim džekpotovima, pogledajte neke manje popularne igre. Ako igrate samo zaista popularne igre i bez više tiketa, jednostavno igrate one koje daju najmanju vjerovatnoću za pobedu. Izaberite manje popularnu igru sa manje igrača da biste povećali svoje šanse za pobedu. Dnevne igre, ili igre koje su dostupne samo stanovnicima neke države, su one u kojima stručnjaci sugerišu da imate najveće šanse za pobedu, uprkos nižim nagradama. Ne zaboravite ni srećke. Naravno, nisu tako primamljivi jer nemaju ogromne džekpotove, ali nude najbolje šanse za osvajanje bilo koje nagrade.

Ne birajte brojeve na osnovu rođendana

Neki biraju da igraju određene loto brojeve u zavisnosti od njihovog rođendana ili rođendana člana porodice. Ako se to dogodi, dobićete samo brojeve u opsegu od 1 do 31, koji odgovaraju danima u kalendaru. Ako izaberete različite brojeve, veće od 31, možda nećete povećati svoje šanse za pobedu, ali možete povećati svoje šanse da ne podijelite nagradu ni sa kim.

Birajte neobične brojeve

Zapamtite da svaki broj lutrije ima jednake šanse da bude izabran kao dobitni broj. Nijedan softver ne može tačno predvidjeti pobjednički broj. Međutim, ako koristite rijeđi broj, možete povećati šanse, piše Krstarica.

Igrajte prave igre

Možete učestvovati u raznim lutrijskim igrama. Igrajte na lutriji da biste dobili, obavezno igrajte igre koje imaju najmanji broj tiketa da bi bilo vjerovatnije da niko drugi nema odgovarajuće brojeve. Ovi saveti i trikovi nikako nisu garancija za osvajanje nagrade, ali mogu pomoći u primjeni male strategije koja može pomoći, prenosi Loto.

Facebook komentari