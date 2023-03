Pet znakova upozorenja da morate smanjiti unos šećera

Zbog toga ga je prilično teško izbjeći i iako nema ništa loše u umjerenim količinama, stručnjak je upozorio da vaša konzumacija može imati negativan utjecaj na vaše zdravlje.

Nutricionistkinja Jess Hillard rekla je da problemi sa šećerom nastaju samo kada konzumirate slatke stvari u višku.

NHS navodi da ne bi trebalo da imamo više od 30 grama šećera dnevno, što je oko sedam kocki. Nepotrebni šećeri su oni koje dodajemo u hranu i piće, a također se prirodno nalaze u proizvodima poput meda i sirupa.

Limenka kole može imati čak devet kockica šećera – više od preporučene dnevne granice za odrasle.

Ako imate više nego što bi trebalo, Jess, koja je interni stručnjak u brendu sportske prehrane Warrior, rekla je da postoji šest znakova upozorenja da vam šećer može štetiti.

Povećan apetit

Ako vam se apetit povećao i nikada se ne osjećate potpuno siti, to može biti znak da trebate smanjiti unos šećera.

“Dok slatka užina tu i tamo ne škodi, ako konzumirate previše šećera, veća je vjerovatnoća da ćete osjetiti povećan nivo gladi i žudnje”, dodaje.

To je zato što tijelo brzo vari i apsorbira šećer, što uzrokuje porast nivoa šećera u krvi i ostavlja nas da želimo još.

“Šećer također aktivira proizvodnju hormona gladi i čini suprotno od hormona koji potiskuju glad, ostavljajući vam veću vjerovatnoću da posegnete za nečim slatkim”, dodaje.

Promjene raspoloženja

Jess je rekla da bi promjene u raspoloženju mogle biti još jedan pokazatelj da morate smanjiti unos šećera.

“Svi smo čuli za ‘navodno’ visok nivo šećera koji nam mogu dati slatke poslastice. Međutim, u stvarnosti, šećer često uzrokuje da naše raspoloženje fluktuira i pada. To je zbog toga što šećer uzrokuje kratak porast nivoa šećera u krvi, koji je najvjerovatnije praćen trenutnim padom nivoa šećera u krvi”, dodaje.

Stručnjak je objasnio da to može dramatično uticati na nivoe hormona koji regulišu raspoloženje i ostavljaju vam da se osjećate slabo i bez inspiracije.

“Također, može pogoršati simptome anksioznosti jer pad nivoa šećera u krvi može učiniti da se osjećate nervozno i ​​na ivici”, dodala je.

Promjena nivoa energije

Još jedan uobičajen znak da konzumirate previše šećera je ako otkrijete da imate manje energije nego inače, rekao je nutricionist.

“Uprkos tome što spavate 7-8 sati noću, nivo energije će vam i dalje pasti ako ne obraćate dovoljno pažnje na svoju ishranu i konzumirate previše šećera. Dobro je dokumentovano da šećer uzrokuje umor, kao i pad našeg nivoa energije”, dodaje.

Budući da se zbog šećera osjećamo umorno, to može smanjiti našu motivaciju za obavljanje svakodnevnih zadataka i ostaviti da se osjećamo demotivirano i neispunjeno.

Stomatološki problemi

Dobro je poznata činjenica da prekomjerna konzumacija šećera može uzrokovati karijes, promjenu boje i loš zadah.

“Ako imate bilo šta od gore navedenog, onda bi to mogao biti znak da konzumirate previše šećera. Zubi pretvaraju šećer u kiselinu, koja erodira zubnu caklinu i može dovesti do karijesa, pa čak i do lošeg daha. U nekim slučajevima, prekomjerna konzumacija šećera može čak uzrokovati bolest desni i nelagodu povezanu s tim”, rekla je Jess.

Problemi sa crijevima

Previše šećera može imati negativan utjecaj na zdravlje crijeva.

“Možda ćete osjetiti neke neugodne simptome povezane s lošim zdravljem crijeva, kao što su grčevi ili bol u trbuhu, a sve to može djelovati kao pokazatelj da je vaš unos šećera na granici prekomjerne strane. Šećer često može iritirati crijeva i na kraju uništiti dobre bakterije koje se obično nalaze u želucu”, dodaje.

Prerađena hrana je često krivac, jer ljudi mogu zanemariti ili čak ne uzeti u obzir sadržaj šećera u hrani koju konzumiraju. prenosi klix

