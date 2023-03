ZNATE LI ZAŠTO SARDINE IMAJU NADIMAK ‘SUPERHRANA’ I ZAŠTO IH TREBATE JESTI ŠTO ČEŠĆE?

Unos ove vrste ribe uz zdravu i uravnoteženu prehranu, uz marljivo izvođenje aerobnih vježbi pomoći će nam da dodamo godine životu.

Plava riba spada i u tzv. “superhranu” za srce i mozak, a posebno među njima se izdvaja srdela koja je, od davnina, iz prehrambenog aspekta, možda i najvažnija riba u Jadranu koja je sačuvala mnoge stanovnike od gladi. Od hrane za siromašno stanovništvo, danas je dostupna na svakom koraku, a u konzervi, postavši sardina, čuva sve svoje blagodati sve do trenutka otvaranja i posluživanja u omiljenim jelima.

Srdela – na 100 grama – sadrži 167 kalorija, 20 grama proteina, brojne vitamine, kalcij, željezo, magnezij, fosfor… dakle, superhrana s razlogom!

A, za one koje nisu znali – kada srdelu konzerviramo u ulju ona tada dobiva naziv sardina.

Inače, za pokrivanje više od 50 posto dnevnih potreba za omega-3 kiselinama dovoljno je četiri do pet srdela, no, kako svježa riba nije uvijek dostupna, kvalitetna zamjena su Eva sardine, čije svako pakiranje također sadrži more proteina, vitamina D, kalcija i omega-3 masnih kiselina. Osim što su ukusne i zdrave, sardine su i cjenovno prihvatljive stoga gotovo da nema izgovora da u njima ne uživamo i više puta sedmično.

Prema tvrdnjama iz žurnala Američke medicinske asocijacije, studije su pokazale brojne potencijalne zdravstvene prednosti jedenja sardina: smanjuju se rizici za bolesti srca, poboljšava zdravlje mozga i funkcija nerava, te su posebno dobre u trudnoći za zdrav razvoj fetusa. Također, prema Medicinskom centru Univerziteta Maryland, sardine su izvor vitamina B: “Svi vitamini B pomažu tijelu pretvoriti hranu (ugljikohidrate) u gorivo (glukozu), koje se koristi za proizvodnju energije. Ovi vitamini B, koji se često nazivaju vitaminima B-kompleksa, također pomažu tijelu u metaboliziranju masti i proteina.”

Sardine su zdrave i ukusne, a dobro plivaju u brojnim receptima. Upravo njihova jednostavnost, odnosno tri sastojka koja sadrže te činjenica da nema konzervansa i aditiva čine Eva sardine sjajnim odabirom svih dobnih skupina, već generacijama. Zaštitno lice omiljenog brenda Eva, morž Šime, uveseljava svojom pojavom još od 1948. godine, a uživa povjerenje i vjernost potrošača na više od 20 tržišta diljem svijeta.

Salsa špagete

A, ako vam treba ideja za dobar, brz i jeftin ručak čija su glavna zvijezde superzdrave sardine, donosimo vam jedan od megapopularnih recepata diljem svijeta, a to su salsa špagete sa sardinama.

Potrebno vam je:

100 g špageta

2 velike zrele paradajza, sitno nasjeckani

1 glavica crvenog luka, vrlo sitno nasjeckana

½ male kašike sitno nasjeckanog crvenog čilija

korica i sok ½ limuna, po želji

4 kašike nasjeckanog bosiljka ili 1 mala kašika nasjeckanog svježeg origana

2 x konzerve sardina

Priprema:

Skuhajte špagete prema uputama na pakiranju. U međuvremenu, na ulju pomiješajte paradajz s lukom, čilijem, koricom limuna i bosiljkom ili origanom. Sardine zagrijte u mikrovalnoj ili na tavi. Ocijedite tjesteninu, vratite je u tavu i dobro prelijte smjesom od paradajza. Dodajte sardine u krupnim komadima. Začinite limunovim sokom, biberom i, po želji, malo ulja iz konzerve.

“Feelgood” kolačići

Pored salsa špageta, još jedan recept sa sardinama osvojio je srca diljem svijeta, a to su „feelgood“ riblji kolačići.

Potrebno vam je:

600 g krompira narezanog na kockice

2 x konzerve Eva sardina

4 kašike nasjeckanog peršuna

1 manji limun, sok i korica

3 kašike majoneze

4 kašike grčkog jogurta bez masti

1 kašika glatkog brašna

4 male kašike suncokretovog ulja

zelena salata i kriške limuna za posluživanje

Priprema:

Skuhajte krompir u kipućoj slanoj vodi dok ne omekša, oko 15-20 minuta. U međuvremenu u zdjeli grubo zgnječite sardine (nema potrebe vaditi kosti, jer su izrazito bogate kalcijem, a dovoljno su mekane za jelo). Pomiješajte 3 kašike nasjeckanog peršina te pola limunove korice i soka. U međuvremenu pomiješajte majonezu i jogurt s preostalim peršinom, limunovom koricom i sokom te začinima po volji.

Ocijedite krompir, zatim ga zgnječite dok smjesa ne postane glatka. Lagano umiješajte u smjesu sardina i začinite. Pobrašnjenim rukama oblikujte osam ribljih kolačića, zatim ih lagano uvaljajte u brašno.

Zagrijte pola ulja u neprianjajućoj tavi i pecite ih 3-4 minute sa svake strane, dok ne porumene i postanu hrskavi. Držite ih na toplom; a, ponovite s preostalim uljem i ribljim kolačićima. Poslužite s majonezom od limuna, salatom i kriškama limuna.

To je to. Prijatno i uživajte u superhrani!

