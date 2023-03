Zavirite u luksuznu palaču koju Putin dijeli s ljubavnicom i njihovom djecom: OTKRIVEN PUTINOV TAJNI ŽIVOT

Izvještaj neovisnog medija Proekt otkriva njihov tajni život u šumskoj palači u Valdaju, gdje je Kabaeva imala svoju luksuznu vilu. Djeca su maloljetna, zbog čega Proekt ne otkriva podatke o vjerojatnim nasljednicima ruskog predsjednika, uključujući njihov broj i spol.

“Međutim, otkrit ćemo vam gdje se kriju”, navodi ovaj medij, a već su se ranije pojavile glasine da 70-godišnji Putin i 39-godišnja bivša olimpijka Kabaeva imaju nekoliko djece, iako nikad nisu potvrdili da su zajedno.

“Tijekom ove istrage novinari Proekta utvrdili su brojne činjenice o vezi ruskog predsjednika i njegove ljubavnice, a sve kao da su prepisane iz srednjovjekovnih povijesnih knjiga”, navodi se. Bogatstvo i impresivno carstvo koje su navodno stekli Putin i njegova ljubavnica nikada nisu javno objavljeni, ali vjeruje se da je golemo.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegova ljubavnica, ‘najfleksibilnija‘ Ruskinja (bivša sjajna gimnastičarka) Alina Kabaeva žive kao car i carica sa svojom djecom koju skrivaju od ‘običnih‘ Rusa, tvrdi se u novoj istrazi koju prenosi Daily Mail.

Izvještaj neovisnog medija Proekt otkriva njihov tajni život u šumskoj palači u Valdaju, gdje je Kabaeva imala svoju luksuznu vilu. Djeca su maloljetna, zbog čega Proekt ne otkriva podatke o vjerojatnim nasljednicima ruskog predsjednika, uključujući njihov broj i spol.

“Međutim, otkrit ćemo vam gdje se kriju”, navodi ovaj medij, a već su se ranije pojavile glasine da 70-godišnji Putin i 39-godišnja bivša olimpijka Kabaeva imaju nekoliko djece, iako nikad nisu potvrdili da su zajedno.

“Tijekom ove istrage novinari Proekta utvrdili su brojne činjenice o vezi ruskog predsjednika i njegove ljubavnice, a sve kao da su prepisane iz srednjovjekovnih povijesnih knjiga”, navodi se. Bogatstvo i impresivno carstvo koje su navodno stekli Putin i njegova ljubavnica nikada nisu javno objavljeni, ali vjeruje se da je golemo.

Putin i Alina navodno žive u Valdaju, gdje su okruženi VIP naseljem, a čuva ih elitna zaštitarska služba. Unutrašnjost je također vrlo impresivna. ‘Kraljevska rezidencija‘ počela se graditi gotovo odmah nakon što je Putin došao na vlast na prijelazu tisućljeća. Zahtijevao je da bude oblikovana ‘kao Sankt Peterburg‘, što znači da je htio uživati u raskoši poput ruskih careva.

“Putin se 2013. službeno razveo od bivše prve dame Ljudmile, ali nikada nije prestao voljeti Valdaj. Ovdje je doveo svoju novu ljubavnicu”, piše u izvještaju lokalnog medija.

Također se navodi da je ‘novu drvenu vilu kasnije izgradio za Kabaevu i njezinu djecu.‘ Vila se nalazi oko 800 metara od ‘zlatne‘ kuće koju je izgradio tijekom braka s Ljudmilom. Izgradnja kuće za Kabaevu počela je 2020. godine, a u blizini je 2021. izgrađeno i pristanište za čamce.

Od njega se može brodom preko malog kanala do ogromnog, klasičnog dvorskog parka koji se nalazi na parceli od 28 hektara. Ta su zemljišta nekada bila rasadnici, gdje su se uzgajale sadnice četinjača za obnovu nacionalnog parka. Na otprilike istoj udaljenosti od Putinove i Kabaevine kuće nalazi se golemi spa kompleks sa solarijem, kriokomorom, 25-metarskim bazenom, hamamom, saunom, blatnom sobom, masažnim kupkama, kozmetičkim i stomatološkim ordinacijama”, navodi se dalje u tekstu. prenosi novi

Istraga također navodi da je u kući ‘konstantna prisutnost djece‘.

“U ljeto 2020. i 2021. na mjesto nekadašnjih heliodroma postavljena je mala karting staza. Također, tik uz rezidenciju, duboko u šumi, u razdoblju između 2016. i 2020. podignuto je veliko dječje igralište u žuto-plavoj boji”, stoji u istrazi, koja također otkriva i da Putin koristi svoj ‘osobni oklopni vlak‘ za putovanje do ovog skrovišta na obali jezera.

“Iz tog je razloga u blizini njegove rezidencije izgrađena tajna, čuvana stanica”, potvrđuju iz Proekta.

Satelitske snimke koje su objavili navodno prikazuju posjede i obližnju stanicu. Slične takve postaje za Putina su izgrađene u njegovoj rezidenciji u Sočiju i Novo-Ogarjovu u blizini Moskve. Kao što je ranije objavljeno, sustav protuzračne obrane Pancir-1S instaliran je u obližnjem selu Jaščerovo, usred Putinove invazije na Ukrajinu.

Također je otkriveno kako Kabaeva ima svoje ‘pratitelje‘ koji se brinu za sve njezine potrebe, od kojih su neki njezini rođaci koji zarađuju ogromne svote novca u tvrtkama u vlasništvu Putinovih prijatelja i oligarha.

“Putinovi podanici osigurali su kraljevski život Alini Kabaevoj i njezinoj djeci, dok su tajne službe skrivale postojanje ove obitelji od ostatka zemlje”, piše Proekt, koji također navodi da je Putin, ‘koji mrzi Zapad‘, imao koristi od ‘neupadljive ciparske tvrtke‘ koju ova istraga opisuje kao ‘ključni element u višefaznoj shemi bogaćenja Vladimira Putina‘.

“Predsjednik toliko voli novac da uspijeva zaraditi milijune čak i na porocima Rusa protiv kojih bi se on, kao šef države, trebao boriti… Vrlo brzo bi kroz ovu tvrtku počeli teći milijuni dolara, a njezin bi vlasnik stoga morao postati bogat i poznati biznismen. Ipak, on to zapravo ne bi postao. Činjenica je da je taj čovjek samo figura čije se ime koristi kako bi se prikrio pravi vlasnik tih milijuna – ruski predsjednik Vladimir Putin”, navodi se dalje u tekstu.

Među nekretninama ove tvrtke su i Putinova palača na litici vrijedna milijardu funti u Gelendžiku na Crnome moru, a među nekretninama Kabaeve nalazi se i penthouse u stambenom kompleksu Royal Park u Sočiju. On je postao najsjajniji dijamant u ovoj ‘ogrlici nekretnina‘ – 2600 četvornih metara velik stan s bazenom, kinom, terasom i vlastitim heliodromom na krovu. Smatra se ‘najvećim stanom u Rusiji‘.

“Kraljevski razmjeri kupnje kao i kraljevski naziv stambenog kompleksa nagovještavaju poseban status osobe koja je trebala živjeti u ovom luksuzu. Status ove osobe je doista poseban. Ona je neokrunjena kraljica Rusije, tajna konkubina predsjednika Putina i navodna majka njegove djece”, navodi se.

Ova istraga također ide još dalje kad su u pitanju Putinova tajna djeca. Jedna fotografija navodno potvrđuje da je švicarski tim, koji je pomogao pri rođenju jedno od njihove djece, posjetio Moskvu 2019. Tri liječnika viđena su na paradi 9. svibnja 2019. na Crvenom trgu, izvještava Proekt.

Navodi se da su svi radili u elitnoj bolnici Svete Ane u Luganu, u Švicarskoj, gdje se osvajačica zlatne olimpijske medalje navodno porodila 2015. Švicarski liječnici dobili su VIP ulaznice za događaj na Crvenom trgu u znak zahvalnosti.

“Kako su švicarski liječnici, koji su došli u Moskvu na nekoliko dana, završili na VIP tribini zatvorenoj za sve? Odgovor na ovo pitanje prilično je jednostavan. Švicarski tim imao je važne i tajne zasluge prema mišljenju ruskog vodstva. Švicarke su bile Kabaevine osobne babice, a liječnici su joj pomagali pri porodu”, izvještava Proekt.

Facebook komentari