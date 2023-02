Ove stvari tokom seksa nikada ne biste trebali raditi

Iako je seks nešto što bi u potpunosti trebalo psihički i fizički da vas opusti, mnogi imaju problem da, čak i za vrijeme tako intimnog čina, otklone iz glave sve ono što ih muči i o čemu razmišljaju.

Ipak, određene stvari u krevetu nikako ne biste trebali spominjati, jer samo mogu da pokvare uzbuđenje i cjelokupan doživljaj.

Držite se ovih pet pravila i naučite da jednostavno uživate u trenutku.

Ne predlažite partneru nešto u šta niste sigurni

Možda vam se pomisao na određenu vrstu seksa jako dopada, ali nemojte to ni predlagati, niti pokušavati tokom seksa. Postoji velika mogućnost da vam se to nešto ipak neće dopasti, ili da na taj korak niste u potpunosti spremni, što će samo pokvariti trenutak. Prije nego što se odlučite na eksperimentiranje, s partnerom porazgovarajte o svojim željama i, naravno, pripremite se psihički i fizički na nešto novo.

Fokusirajte se samo na nježnosti. Printscreen

Ne pričajte o kućnim poslovima ili bilo kakvim obavezama

U teme koje bi trebalo da pokrećete tokom seksa sasvim sigurno i spadaju pitanja poput “jesi li nahranio psa?”, ili “da li si platila račun za struju?” Izbjegavajte rasprave o djeci ili obavezama tokom vođenja ljubavi. Seks prihvatite kao opuštajući čin u kojem ćete zaboraviti na sve frustracije i sve ono što vas opterećuje.

Ne hvalite partnera ako to zaista ne mislite

Nikada nemojte lažirati orgazme ili govoriti partneru da je najbolji ljubavnik kojeg ste imali ukoliko zaista ne mislite tako. Ukoliko ga uvjerite da je uradio nešto dobro, može da se dogodi da postanete osuđeni na to da vam stalno pruža nešto što vi zapravo ni ne želite. Također, za svoj orgazam ste vi odgovorni, tako da nema potrebe da sebi, na bilo koji način, uskraćujete uzbuđenje.

Ne komentirajte partnerov izgled na negativan način

Ne zaboravite da svog partnera iznova i iznova podsjećate na to da je seksi. Idealno mjesto za dijeljenje komplimenata jeste spavaća soba, pa tako uvijek ostanite pri pozitivnim komentarima. Isticanje nepravilnosti sigurno neće odvesti do dobrog seksa, zapamtite to.

Ne započinjite svađu

Ključan dio sretnog odnosa jesu otvoreni i iskreni razgovori. Ipak, morate da znate kada je vrijeme i mjesto da ih započnete, pa tako ozbiljne rasprave obavezno ostavite za van kreveta.

