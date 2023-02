MUŠKARAC BIK VOLI DOMINACIJU – Ni ne pokušavaj da ga nadjačaš u bilo kom smislu, a ovako će ti VRATITI za odanost

Muškarci rođeni u znaku Bika, vole novac, luksuz i pre svega lagodan život. Vladar ovog znaka je Venera, te stoga Bikovi vole da budu okruženi lepim stvarima, da putuju na luksuzna putovanja i odsedaju u fenomenalnim hotelima, kao i da vode računa o svom izgledu, oblačenju i manirima.

Muškarac Bik voli žene koje umeju da kuvaju, koje su obrazovane i kulturne. Tako da ako želite mu privučete pažnju i osvojite muškarca Bika vrlo je važno da budete odmerene i ženstvene, jer je to što nešto što će ga zaintrigirati na prvu loptu. Ali ne samo to, jako je važno da volite i umete da skuvate nešto samo za njega, makar to bila pasta ili neki jednostavni kolač.

Ovaj zemljani znak Zodijaka obožava da uživa u prirodi, najčešće u nekoj lepo uređenoj bašti, okružen cvećem i prijatnom atmosferom. Ne to ne znači da je spreman da ide na planinarenje ili kampovanje. On samo želi da se opusti u prirodi, a da se pritom ne prlja, ne muči i da mu je pristup hrani i piću uvek omogućen.Sa ovim muškarcem ćete uživati jer je on najveći hedonista od svih znakova i primat mu je uživanje u životu. Stoga je jako bitno da i sami uživate u vrhunskoj gastronomiji i dobrim vinima, jer muškarac Bik definitivno ne želi ženu kojoj je svejedno da li će pojesti pljeskavicu ili pastu sa gamborima.

Da bi veza sa muškarcem Bikom opstala, jako je bitno da imate razumevanja za njegov posao, jer su mu finansije i finansijska stabilnost od primarnog značaja. Muškarac Bik voli moć, voli da je sposoban da zaradi za svoju porodicu i da bude uspešan u poslu. Ukoliko to ne može da ostvari, Bik lako može da upadne u apatiju i da izgradi kompleks niže vrednosti. Zato tu nastupate vi, da mu budete podrška i vetar u leđa.

Za razliku od muškarca Raka koji je privržen porodici u smislu da voli da popravlja stvari po kući, čuva decu, pravi roštilj i živi pravi porodični život, muškarac Bik smatra da je njegova uloga da svojoj deci i ženi pruži sve lagodnosti života, a na vama je da mu to dopustite. Nikako nemojte ni da pokušavate da ga nadjačate u kući, jer će ga to strašno odbiti.Karakteristike muškarca Bika

Ukoliko želite da osvojite muškarca Bika, morate imati na umu da je on jako blage naravi, pomalo trom i usporen. Nije baš čovek od akcije i uvek bi radije uživao i odmarao. Takođe, ovaj zodijački znak ne voli mnogo da se bavi sportom, a mnogo voli da jede, te je stoga sklon gojenju.

Muškarac Bik je onaj partner koji obožava da poklanja skupe i kvalitetne poklone, da vodi na večere, priprema iznenađenja, balone, vatromet. Voli da svoju ženu stavi u centar pažnje, ali da i on naravno ispadne vrlo galantan i da se vidi da nije štedeo na svojoj dami.

Bik nije tipičan romantik, kao što je muškarac Riba recimo. Ovaj znak je senzualan, nežan i privržen. Možda vam neće recitovati Jesenjina, ali će vam napraviti neverovatnu žurku iznenađenja za rođendan koju ćete dugo pamtiti. Muškarac Bik će se uvek setiti vaše godišnjice i rođendana, odvešće vas na iznenadno putovanje, ili vam kupiti nov auto upakovan u mašnu.

Svakako da osvojiti muškarca Bika i vezati ga za sebe zauvek nije teško ako ste vrsna kuvarica, a pritom izgledate uvek tip-top. Još ako mu od starta stavite do znanja da volite decu i porodicu, on će biti na kolenima.

Ovaj zemljani znak je jako stabilan, tako da sa njim uvek znate na čemu ste. Nije promenljive naravi i teško se odlučuje na promene. Međutim ako mu se zamerite, Bik ume da bude velika svađalica i da se duri danima.

Mane muškarca Bika

Baš zbog Venere koja vlada ovim znakom, muškarci Bikovi umeju da budu i jako površni. Ljubav prema materijalnom čini ih pomalo neempatičnim i surovim, te je jako bitno da od starta to prihvatite. Ovi muškarci će pre donirati hiljadu evra u dobrotvorne svrhe nego što će volontirati i pomagati ugroženima.

Muškarci Bikovi takođe umeju da sude ljudima na osnovu fizičkog izgleda i umeju da daju vrlo ružne komentare na račun drugih, pogotovo ako oni nisu uspešni, bogati ili dobro obučeni.

Ovi muškarci su jako spori u svakom segmentu života, pogotovo kada su u pitanju veće životne odluke poput kupovine stana ili novog automobila. Oni nisu neodlučni kao Vage, nego im se jednostavno ne žuri. Ako želite da osvojite muškarca Bika, bitno je da ga vi ne požurujete i ne presirate, jer ćete stvoriti kontraefekat.

Muškarci Bikovi umeju da budu jako tvrdoglavi i teški za prilagođavanje. Kompromis definitivno nije njihovo drugo ime, te zato ovi muškarci jako teško ostvaruju veze sa ženama koje prirodno vole da dominiraju. Oni ne žele ambicioznu ženu koja je uspešna u poslu i koja nema vremena za njega i porodicu. Sve što je u simbolici muške energije, muškarci Bikovi to ne podnos!e

Bikovi mogu dosta da se razlikuju u zavisnosti od dekade u kojoj su rođeni – otkrijte kojoj grupi vaš partner pripada.

Šta muškarac Bik voli u krevetu

Slično kao i u samom životu, muškarac Bik voli da bude dominantan u krevetu. Međutim, ovaj muškarac ne voli baš mnogo da eksperimentiše, niti da izvodi neke vratolomije. Za njega je sama činjenica da vas je odveo u krevet vrhunski pokazatelj koliko mu se dopadate, tako da želi da vam pokaže i u toj sferi koliko želi da vas zadovolji.

Najbolji način da zavedete muškarca Bika i da ga potpuno opčinite je da obučete izazovni veš, najbolje neku kvalitetnu čipku u crnoj boji, nikako veš za svaki dan, šljokice, fluoroscentne nijanse, niti bilo šta što ima jeftinu konotaciju. Naravno, dobar parfem, šminka i sređena frizura su nezaobilazni sastojak kada je u pitanju vrela noć sa muškarcem Bikom.

Mali trikovi za osvajanje muškarca Bika

Naučite da kuvate

Vodite računa o svom izgledu

Budite nežni prema njemu

Dozvolite mu da on bude dominantan

Hvalite ga

Idealna žena za muškarca Bika

Muškarci Bikovi vole nežne i ženstvene partnerke, jer uz sebe zamišljaju isključivo pravu damu, što izgledom, to i ponašanjem. Zato bi žena Riba i muškarac Bik bili idealni partneri. Ovo je vrlo strasna i erotična kombinacija znakova i ovaj par bi zaista mogao da uživa u životu. Muškarac Bik voli tu ženstvenost i sanjivost žene Ribe, a njena mističnost je nešto što ga prosto opčinjava.

Ali osim toga, muškarac rođen u ovom znaku bi mogao idealno da funkcioniše sa ženom rođenom u znaku Raka. Muškarca Bika i ženu Raka spaja pre svega izuzetno mirna i staložena energija koja vlada među njima. Žena Rak voli dominantne muškarce koji vuku sve konce i vode brigu o svojoj porodici, dok se muškarcu Biku jako dopada kod nje što je vična u kuhinji, blage naravi i što joj je muškarac zaštitnik baš ono za čim žudi u životu.

Žena Devica i muškarac Bik čine još jedan odličan astrološki spoj. Ona je dovoljno odmerena i staložena za njegov ukus, dok je muškarac Bik dovoljno odgovoran i ostvaren za njen ukus. Ovaj astro par ima mnogo dodirnih tačaka i zato se neverovatno razumeju od prvog dana. Oboje su vrlo stabilni i odgovorni što je odlična osnova za uspešan zajednički život.

Muškarac Bik ne voli žene koje se mnogo zanose i žive u nekom svom nerealnom svetu. On isto tako ne voli previše glasne i dominantne žene koje vole uvek da budu u centru pažnje. Ne voli svađalice niti žene koje vole uvek da budu u pravu. Takođe ne voli ekscentrične ljude, kao ni one koji žive od danas do sutra bez ikakve finansijske stabilnosti i planova za budućnost. Zato su žene Vodolije i žene Lavovi ubedljivo najmanje kompatibilne sa muškarcem Bikom,piše Žena

