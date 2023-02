Preziru prevaru: 4 najvjernija horoskopska znaka

Varanje može biti kao zavisnost – što neki ljudi više varaju, to više žele i mogu postati bolji u ignorisanju vašeg moralnog kompasa.

Da li je vaš partner otvoren? Da li osećate da je iskren prema vama? Ako nemate osjećaj da on krije stvari od vas, vjerovatno i ne laže i ne vara. Ako je neko otvoren za jednu stvar, vjerovatno je otvoren za većinu stvari u svom životu. Na kraju, morate vjerovati svojoj intuiciji. Samo zato što nema „crvenih zastavica“, to ne znači da vam nešto promiče od signala koji upozoravaju na prevaru, to samo znači da prevare i nema. Ko su najvjerniji horoskopski znakovi prema astrologiji?

1. Rak

Sve dok su Rakovima emocionalne potrebe zadovoljene i dok se osećaju sigurno u svojoj vezi, oni su vjerni. Rakovi su potpuno u tome da pronađu svoju srodnu dušu i puste korijene. Oni ne petljaju kada su u pitanju odnosi. Sve dok se osjećaju cijenjenim od strane svog partnera, ne bi ni pomislili da zalutaju negdje drugdje.

2. Škorpija

Može proći neko vrijeme dok Škorpija spusti gard i pusti nekoga da im se približi, ali kada jednom uspostave snažnu vezu, oni su izuzetno verni. Međutim, ako je njihovo povjerenje narušeno, tada stvari mogu postati nezgodne. Škorpije nisu iznad osvete i imaju ceo arsenal oružja da to sprovedu. Vjerni su tačno koliko i njihov partner i ni mrvicu više. Ne vole prevaru, ali im je potrebna osveta da bi povratili samopoštovanje.

3. Jarac

Jarčevi veoma ozbiljno shvataju obaveze i jedan su od najvernijih horoskopskih znakova. Ako su u jakoj vezi, vjerovatno su već počeli da razmišljaju o budućnosti i neće željeti da urade ništa da je ugroze. Ako nisu srećni u vezi, najvjerovatnije će je prekinuti, a ne prevariti svog partnera. Ako u vezi ima problema, spremni su da rade na tome.

4. Djevica

Djevice su izuzetno vjerne jer ne samo da su veoma praktične, već im je pomisao da budu uhvaćene u prevari toliko užasna da to nikada ne bi uradile. Zatim, tu je i činjenica da je Djevica previše zauzeta da bi imala nekoga sa strane. Vjerovatno je bilo dovoljno teško pronaći pravog partnera (zbog Djevičinih super visokih standarda), tako da je pronalaženje nekog drugog istog kalibra praktično nemoguće, piše Krstarica.

