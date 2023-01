Muškarci sa njom imaju duplo zadovoljstvo: Zbog fenomena na polnom organu, zarađuje i do 170.000 KM mjesečno!

Kako piše Mirror, Anniee Charlote je mlada devojka iz Sarija u Velikoj Britaniji i sa 16 godina je slučajno otkrila da je jedna od retkih žena na svijetu koje imaju dvije vagine, dvije materice i dva grlića materice, a na mjesečnom nivou dobija i dvije menstruacije. A sve je otkrila nakon što je otišla na kliniku kako bi ugradila kontraceptivni zavoj, a onda saznala informacije koje su je na početku veoma uplašile, prenosi Blic.rs.



U početku se plašila reakcija okoline, momaka sa kojima bi bila intimna, ali i porodice i prijatelja. Sve su dodatno komplikovale njene godine tada, jer kao tinejdžer vi želite da pripadate većini, da dijelite iste priče i doživljaje, a i emotivno ste veoma nestabilni i bez iskonskog samopouzdanja.

Ipak, kada je Anniee odlučila da saopšti svima, shvatila je koliko se bezrazložno plašila jer je količina podrške koju je dobila bila nevjerovatna. I to joj je trebalo jer njena situacija izaziva brojne propratne nus pojave koje joj onemogućavaju život koji vodi većina njenih vršnjakinja.

– Rekli su mi mi da bi rađanje djece bilo veoma teško i da bih morala mnogo da posjećujem bolnicu i da bi na kraju uslijedio prijevremeni porođaj carskim rezom, jer fetus ne bi imao dovoljno prostora da se nosi do punog termina. Takođe su mi rekli da postoji rizik od višestrukih pobačaja – objasnila je Anniee za britanske medije.

Ipak, ona je odlučila da ne očajava i “problem” okrene u svoju korist i zaradi ozbiljan novac. Otvorila je profil na platformi Onlyfans i na mjesečnom nivou zarađuje između 83.000 i 90.000 dolara. A željela je da postane glumica, pa kaže da joj je ovaj posao najbliži željenom pozivu iz detinjstva.

Svojevremeno je čak i svoje stanje koristila kao foru za probijanje leda prilikom upoznavanja novih ljudi na fakultetu, pa bi šmekerski izgovarala: “Hej, ja sam Anniee i imam dvije vagine”.

Ok, zvuči prečudno i sigurno su je gledali malo čudno u početku jer – ko očekuje takvu ličnu informaciju kada se upoznaje sa nekim. Jedva se ime zapamti. Ali, momcima to nije smetalo. Mnogi nisu osjetili to ni prilikom intimnog odnosa, sve dok ona ne bi pomenula, a onda im dozvolila i da istraže.

– Nakon što sam imala odnose sa dečkom, ispričala sam mu o mom stanju. Bio je u najmanju ruku zbunjen, rekavši da nije primijetio. Uputila sam ga kako da opipa zid koji razdvaja moje vagine. Kada ga je osjetio, i dalje je bio zbunjen, ali i pomalo fasciniran – otkrila je ova djevojka i na kraju pomenula da je većina ljudi pita kako vrši malu nuždu, ali i da je shvatila da samo mali broj poznaje žensku anatomiju.

