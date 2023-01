3 HOROSKOPSKA ZNAKA OČEKUJE SREĆA U FEBRUARU 2023: Spoj Merkura i Venere daje zamah energije, ostvaruju se na više polja

Februar je posljednji mjesec zime, a prema astrolozima, biće posebno povoljan jer nema nijedne retrogradne planete – sve su u direktnom hodu. Takođe, u februaru se spremaju dva važna astro događaja – 11. februara prelazak Merkura u znak Vodolije i 20. prelazak Venere u znak Ovna.

U periodu od 11. do 28. februara i od 1. do 20. februara, Merkur će svojim prelaskom u znak Vodolije usrećiti ljude nekih horoskopskih znakova. Isto će se desiti i u slučaju Venere, ali ne nakon prelaska u Ovna, već prije ovog događaja – dakle od 1. februara do 20. februara.



Saznajte koji horoskopski znaci će u februaru 2023. godine imati najviše sreće:

Ako pogledate period od 11. do 28. februara, onda će ovde neosporni favoriti u očima sreće biti Blizanci, Djevica i Vodolija. Posebno vrijedna pažnje je Djevica, na koju Venera praktično ne utiče. Neće toliko biti uticajna u prve dvije dekade Mjeseca, ali kad pređe u Ovna, može vas pokrenuti.

Osobe rođene u ova 3 znaka Zodijaka biće finansijski izuzetno uspješni. Djevica, Blizanci i Vodolija imaju sjajne prilike za kupovinu. To može biti neka vrsta opreme, kao i nekretnine, nakit, odjeća. U radu će predstavnici ovog znaka biti veoma srećni u pogledu pregovora. Posebno je vredno istaći profesije kao što su konsultant, psiholog, nastavnik. Svaki rad sa brojevima će ići uzbrdo. Baš kao društvene aktivnosti. Elokvencija će postati jača strana ovih ljudi.

U februaru je važno istaći one na koje Venera najmanje utiče. Ovo su Ovan, Škorpija i Djevica pomenuti gore. To znači da će februar 2023. godine biti finansijski najpozitivniji za Djevice, jer je Merkur povezan sa njihovim znakom, a Venera praktično ne učestvuje u oblikovanju događaja u njihovom životu. Ovan i Škorpija, kao i Djevica, ostaće stabilni tokom celog meseca. Biće ispunjeni snagom tokom cijelog mjeseca. Najmanje problema će imati u sferi ljubavi, tu će ostati sve stabilno.

Ovde važi i obrnuta situacija, kada je Venera za neke znakove veoma jaka, a Merkur slab. Ovi znaci uključuju samo Ribe . Ovi ljudi će biti nevjerovatno produktivni tokom cijelog mjeseca. Od njih se očekuje nalet dobrog raspoloženja, motivacije, kreativne energije i entuzijazma.

Takođe, u februaru se ističe i Vaga, jer su Merkur i Venera približno podjednako važni za ove ljude. Februar će za njih biti veoma povoljan uravnotežen mjesec zbog činjenice da će se njegov početak održati pod okriljem jake Venere. Sa Merkurom, Venera, povoljno utiče na znak Vage, učinit će život još boljim. Kada Venera počne da opada, Merkur smanjuje atmosferu problema i daje zamah energije, piše Sensa.

