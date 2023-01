Zavirite u ladice, ako pronađete ove uređaje, možete zaraditi i do 1.000 eura

Nokia 3310: Smatrala se neuništivom

Ovaj Nokiin telefon, kojeg se vjerojatno još uvijek sjećate, jedan je od onih mobitela koji vam mogu donijeti nešto više u novcu ili u originalnom pakiranju. Model, prvi put pušten u prodaju 2000. godine, u to je vrijeme bio široko rasprostranjen.

Nokia 3310 ima reputaciju neuništivosti i posebno dugotrajne baterije. Zbog velike popularnosti, 2017. godine izašao je retro model temeljen na originalu. Danas vam stari model može donijeti 200 do 300 eura.

Nokia 8810: poslovni telefon sa slajdom

Mobitel Nokia 8810, pušten u prodaju 1996. godine, tada se prodavao za gotovo 1.000 eura. Klizni poklopac bio je revolucionaran. Ne samo da je štitio tipkovnicu, već je klizni stražnji dio služio i za odgovaranje na dolazne pozive. Model se smatrao poslovnim telefonom i bio je vrlo popularan zbog svoje male veličine i male težine.

Sada vrijedi i do 3.000 eura – tri puta više od originalne nabavne cijene! Međutim, to se odnosi samo na modele u originalnom pakiranju. Kod rabljenih mobitela vrijednost između 250 i 650 eura znatno je niža.

Samsung SPH-N270 za ljubitelje Matrixa

Za ljubitelje Matrixa, model Samsunga iz 2003. godine pravi je kolekcionarski primjerak jer se pojavljuje u filmu. Zelene znamenke i poseban oblik daju Samsung SPH-N270 zanimljiv izgled i preuzimaju SciFi temu.

U međuvremenu je vrijednost mobitela porasla na oko 1.000 eura, dvostruko više od prvobitne nabavne cijene. Međutim, ovo je sada kolekcionarski primjerak i teško ga je pronaći.

Elegantna Nokia 8800 Sirocco

I još jedan Nokia mobitel popularan je među kolekcionarima: model Nokia 8800 Sirocco, koji je izašao 2007. godine, već je tada bio uvjerljiv svojom elegancijom.

Elementi od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika ne samo da izgledaju dobro, već su i robusni. Model je bio dostupan u različitim varijantama boja, uključujući zlatnu nijansu, piše Fenix-magazin.

Neko je vrijeme Sirocco bio jako popularan, moglo se dobiti za njega i do nekoliko tisuća eura. Trenutno za ovaj model dobivate manje, oko 250 eura do 700 eura, no vrijednost bi definitivno mogla opet porasti

