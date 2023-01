Prošlo ljeto bilo vam je prevruće? Pripremite se, iduće će biti još vruće, a ono 2024. – neizdrživo. Vraća se El Niño

Ovo upozorenje znanstvenika prenosi britanski Guardian, koji navodi kako prve prognoze sugeriraju da će se El Niño vratiti tijekom 2023. godine, pogoršavajući ionako ekstremne vremenske uvjete širom svijeta te izazvati zagrijavanje veće od 1.5 stupanja Celzija u odnosu na predindustrijsku razinu.

Najtopliju godinu u zabilježenoj povijesti, 2016., izazvao je upravo El Niño. Riječ je o klimatskom fenomenu koji nastaje prekomjernim zagrijavanjem južnog dijela Tihog oceana dok na sjeveru oceanske vode ostaju hladne. Započinje lokalno, a na koncu ima globalne posljedice za cijeli svijet, donosi Slobodna Dalmacija.

Ovakav poremećaj pojavljuje se ciklički nakon nekoliko godina i traje od osam do deset mjeseci. Pod djelovanjem El Niña značajno se povećava količina oborina u tropskim krajevima, a područja uobičajene umjerene klime učestalo zahvaćaju katastrofalne suše. Nakon “dječaka” El Niña iz 1997., uslijedila su tri slabija poremećaja nazvana “La Niña”, a posljednje tri godine vidjeli smo neobičan niz posljedica ove „djevojčice“. El Niño se javlja tijekom zime na sjevernoj hemisferi i potrebno je nekoliko mjeseci da se osjeti njegov učinak zagrijavanja, što znači da je vjerojatnije da će se 2024., postaviti novi globalni temperaturni rekord.

No, već sad se predviđa da će već ova godina biti toplija od lanjske koju su globalni grafovi rangirali kao petu ili šestu najtopliju godinu u povijesti.

Staklenički plinovi koje izazivaju ljudske aktivnosti do danas su povisili prosječnu globalnu temperaturu za oko 1.2 stupnja Celzija. To je već dovelo do katastrofalnih učinaka diljem svijeta, od velikih toplinskih valova u SAD-u i Europi do razornih poplava u Pakistanu i Nigeriji, u kojima su stradali milijuni ljudi. “Vrlo je vjerojatno da će nas sljedeći El Niño odvesti do granice rasta od 1.5 stupnjeva Celzijusa. Vjerojatnost da će prva godina u sljedećem petogodišnjem razdoblju biti na 1.5 stupnjeva sada je oko 50:50”, rekao je profesor Adam Scaife, voditelj dugoročne prognoze u UK Met Officeu za britanski Guardian.

Dodao je i kako će s godinama utjecaji El Niña postajati sve jači te podsjetio kako se utjecaji El Niña i La Niñe mogu vidjeti u mnogim regijama svijeta: “Znanost nam sada može reći kada će se to dogoditi mjesecima unaprijed. Stoga to doista trebamo koristiti i biti spremniji, od jačanja hitnih službi do toga koje usjeve saditi, istaknuo je.

