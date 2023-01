Najveći egoisti rođeni su u ovim horoskopskim znakovima

Oni se stalno hvale svojim postignućima kako bi impresionirali okolinu, a najvažnije im je da udovolje sebi i svojim potrebama. U astrologiji se smatra da su ovi znakovi opsjednuti sobom.

Lav

Sa Suncem kao svojim vladarom, Lavovi se ponašaju kao da se cijeli Sunčev sustav doista okreće oko njih. Svjesni su svojih vrlina i stalno ih naglašavaju, a to drugima može biti odbojno. Iako vole biti u središtu pozornosti i razmetati se svojim brojnim postignućima, čestu u tome znaju pretjerati.

Ovan

Ovnovi su rođeni vođe. Hrabri su i imaju dobre instinkte pa ih ljudi rado slijede dok krče put do uspjeha. Toliko su naviknuti da ih svi slijede da im s vremenom to postane nasušna potreba. Tada počnu očajnički tražiti potvrdu i pohvale, a svojim napuhanim egom svih dovode do ludila. Moraju shvatiti da nisu uvijek samo oni važni, kao i da njihovo mišljenje nije jedino ispravno.

Škorpion

Škorpioni su vrlo egoistična bića koja žude za divljenjem i obožavanjem. Smatraju da su pametniji i sposobniji od drugih, a osjete li se ugroženo, pokazuju svoju manipulativnu stranu. Oni uvijek žele biti najbolji u svemu pa mogu biti opasni ako osjete da im je netko konkurencija.

Strijelac

Ni Strijelcima ne nedostaje samopouzdanja. Često su zaokupljeni sobom i imaju neutaživu žeđ za slobodom, koja im je važnija od svega. Za njih je poznato da uvijek stavljaju sebe i svoje zadovoljstvo na prvo mjesto. Najviše vole prepričavati zanimljiva iskustva i stvari koje su naučili, a još više vole pažnju koju time privlače.

