Winslet ohrabrila mladu novinarku: “Ovo je tvoj prvi intervju? Biće najbolji!”

“Ovo je tvoj prvi intervju? Znaš šta, to će biti najbolji intervju ikad, a znaš zašto? Zato što smo mi to sada tako odlučile”, kazala je Winslet mladoj djevojci, u čijem glasu se nazirala trema vjerovatno zato što je preko puta sebe imala planetarno poznatu glumicu. prneosi “N1“.

Zvijezda filma ‘Titanic’ i mnogih drugih filmskih ostvarenja se nije tu zaustavila.

“Pitaćeš me sve što želiš i ne trebaš se plašiti, i biće odlično. Idemo to napraviti!”, dodala je Winslet, a očito smirena i ohrabrena mlada novinarka se složila s njom.

Ovo su samo neki od komentara koje je video izazvao:

“Zbog toga je jako volim. Kakva ljubazna i svjesna osoba”.

“To je znak da je divna osoba”.

“Svijet stvarno ne zaslužuje Kate Winslet”.

“Kako nevjerojatno divna žena”.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023