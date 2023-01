Maja Šuput: Mrzim kućanske poslove i uvijek sam molila Boga da mogu dovoljno zaraditi kako bih platila nekog da mi čisti

– Imamo gospođu koja nam pomaže, a da budem iskrena, oduvijek imam nekoga ko mi pomaže. Nikada nisam bila domaćica i nikada me to nije zanimalo. Iz dna duše mrzim kućanske poslove i uvijek sam molila Boga da mogu dovoljno zaraditi kako bih platila nekog da mi pegla i čisti. Otkad znam za sebe to nisam voljela, a ni dobro radila. Jedino sam u vrijeme korone, kada mi je bilo dosadno, i to radila, a muž mi je rekao da sam to radila dosta ofrlje. Kuhati ne znam, a volim najviše na svijetu jesti, ali i da mi je uvijek sve čisto. Gospođa koja nam dolazi puno nam pomaže jer uz moj i suprugov tempo, dijete i sve ostalo jednostavno ne bismo sve to stizali. – otkrila je pjevačica.

Na pitanje o tome kako se zamišlja kao svekrva jednog dana članica žirija Supertalenta je rekla da o tome uopće ne razmišlja i dodala je:

– Što, on bi se trebao ženiti sa 15 godina? Plaši me sama pomisao na to da bi on jednog dana imao curu zato što želim ostati ‘the only one’… Ne mogu zamisliti ni to da će on jednog dana izlaziti. On je još beba.

