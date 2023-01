Toplina oceana dosegla još jedan rekord, potaknuvši ekstremne vremenske uslove

Studija međunarodnog tima naučnika iz 16 instituta širom svijeta otkriva da se pet najtoplijih godina za oceane dogodilo u proteklih šest godina i da brzina kojom se oceani zagrijavaju postaje sve brža.

Objavljena u časopisu Advances in Atmospheric Sciences u srijedu, studija je analizirala temperature s površine oceana do dvije hiljade metara dubine, proučavajući podatke koji sežu do 1950-ih, a rezultati su zabrinjavajući.

“Stanjem naših oceana može se mjeriti zdravlje u svijetu, a sudeći prema ažuriranim promatranjima oceana trebamo pomoć doktora”, izjavio je tim autora u saopštenju za javnost.

Što se tiče energije, količina topline dodana oceanima 2022. godine jednaka je stostrukoj ukupnoj globalnoj proizvodnji električne energije prošle godine, rekli su istraživači.

Oceani služe kao dobar pokazatelj stvarnog utjecaja klimatskih promjena jer u poređenju s temperaturama zraka, na njih manje utječu sezonske promjene i svakodnevni vremenski ciklusi.

Prekrivajući gotovo tri četvrtine Zemljine površine, oceani apsorbiraju veliku većinu svjetske topline.

Od 1970. godine više od 90 posto viška topline planeta odlazi u oceane, navodi se u studiji.

Naučnici su također rekli da je globalni dugoročni trend zagrijavanja sada toliko stabilan i robustan da se svake godine nastavljaju postavljati godišnji rekordi.

“Sve dok ne dosegnemo neto nultu emisiju, to zagrijavanje će se nastaviti, a mi ćemo nastaviti s obaranjem rekorda sadržaja topline u oceanima, kao što smo učinili ove godine. Bolja svijest i razumijevanje oceana temelj su za akcije u borbi protiv klimatskih promjena”, rekao je Michael Mann, profesor na Sveučilištu Pennsylvania i jedan od autora studije. prneosi “N1“.

