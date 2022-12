Imaće NAJVIŠE NOVCA U NOVOJ GODINI! Horoskopski znak kome se ŽIVOT MIJENJA IZ KORIJENA veoma brzo

Počinje 2023 godina, svako ima posebne želje, ambicije, novogodišnje odluke, a kada je reč o finansijama i zaradi, Astro Twins (grupa američkih astrologa) ukazuju da će jedan horoskopski znak prednjačiti.

Prema njihovom navođenju, horoskopski znak koji će doživeti rast karijere i novca u 2023. godini jeste Ovan.

“Novac je za Ovnove u velikom fokusu u drugoj polovini godine”, kažu Astro Twins, koji primećuju da bi ovaj znak mogao da uživa u povećanju plate i da bi trebalo da ostane otvoren za neočekivane prilike za posao. To može biti posao koji je usko povezan sa putovanjem ili preseljenjem. A od jula 2023. pa nadalje, osećaće “hitnu potrebu da slede svoj poziv”.Dva značajna aspekta za Ovna u materijalnom smislu biće pojava mladog Meseca 21. marta 2023. godine, a drugi mlad Mesec i pomračenje Sunca 20. aprila. Ovi mladi Meseci će započeti šestomesečni ciklus koji vodi do punog Meseca 29. septembra, kada ćete moći da “požnjete” sav trud koji ste uložili.

Jupiter se kreće kroz znak Ovna do 16. maja, a kada tog dana pređe u Bika orijentisanog na novac, očekuje ih poseban priliv novca. Zatim, kada severni čvor poseti Ovna (prvi put za skoro 20 godina) od 17. jula do 11. januara 2025. godine, imaće na raspolaganju mnogo mogućnosti za karijeru, bilo da napreduju u postojećoj karijeri ili započnu novi put.Iako bi ovo trebalo da bude dobra vest za vas, dragi Ovnovi, to ne znači da ova godina neće doneti i neke izazove. Zaceljivanje od prošlih rana i postavlajnje zdravih granica u vašim odnosima su dve oblasti u kojima ćete možda osetiti neke poteškoće u 2023. godini.

Morate imati prostor koji vam je potreban da radite na svojoj vezi i svim odnosima. Moraćete da se povećžžete razvoju odnosa, ali nemojte se žrtvovati za drugu polovinu po cenu vaših snova. “Pazite na prijatelje koje pozovete u svoj krug ovog proleća i leta; neće svi imati čiste namere, ma kako se izjašnjavali.”

Takođe, samo zato što doživljavate dobitke u novcu ne znači da treba da počnete da trošite neozbiljno. Budite odlučni u napredovanju, i ne žurite u pravljenju nepromišljenih novčanih poteza,piše Žena

