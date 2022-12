7 najsebičnijih horoskopskih znakova

Ovih 7 horoskopskih znakova su najsebičniji tvrde astrolozi:

1. Bik

Bik vjeruje da nikada ne može da pogriješi. Ovaj znak uopšte ne može da se nosi sa kritikama jer čvrsto vjeruju u koncept da ništa ne može biti tako čudesno i slavno kao on. Oni imaju tendenciju da traže prijatelje i ljubavnike koje mogu da kontrolišu. Često ćete vidjeti Bika kako upravlja ljudima oko sebe i naređuju im da vrše njihove odgovornosti.

Kada im nije nešto po volji oni umiju da budu jako grubi i bezobrazni. Najgora osobina Bikova je da ljude tretiraju kao lutke.

2. Škorpija

Škorpije ne mogu biti u vezi sa osobom nad kojom nemaju potpunu kontrolu. Misle da im svi u životu duguju nešto. Jedan od najsebičnijih horoskopskih znakova, narcizam Škorpije može se tolerisati sve dok ih ljudi zaista vole.

Ali oni postaju jako zli kada im neko slomi srce. Napadaju sve i svakoga i njihovi napadi bijesa su agresivni. Kada im nešto nije po volji reći će šta god im padne na pamet, ne razmišljajući o tome koliko bi se druga osoba mogla osjećati loše.

3. Vodolija

Svi koji poznaju neku Vodoliju znaju koliko pripadnici ovog znaka mogu biti sebični. Oni to poriču. Smatraju da su nezavisne i slobodne duše. Nažalost, njihova potraga za nezavisnošću dovela ih je do toga da postanu jedan od najsebičnijih horoskopskih znakova. Vodolija ne provodi trenutak u danu razmišljajući o bilo kome osim o sebi. Sve što rade, rade to radi sopstvene pogodnosti.

Odgurnu ljude ako se osjećaju previše vezano i sljedećeg dana će reći da su se predomislili i “zahtijevati” da se vrate. Njihovo potpuno zanemarivanje osjećanja i emocija ljudi čini ih najsebičnijim horoskopskim znakom.

4. Ovan

Nikome, čak ni Ovnovima, nije iznenađenje da su na ovoj listi. Oni su potpuno svesni da sve što rade, rade za sebe. Ovan je toliko bezobziran da su se čak i njihovi najmiliji navikli da ih trpe. Ako Ovan želi nešto, imaće to čak i ako to znači da će da radi loše stvari drugima da bi došli do toga.

Njihova nesposobnost da saosjećaju sa ljudima im je najtoksičnija osobina i glavni razlog zašto su na listi sebičnih horoskopskih znakova.

Ovnovi rade šta žele i ako ste slučajno njihova žrtva, sami ste krivi, jer ste izmanipulisani.

5. Lav

Lavovi vole pažnju. Žele da budu u centru pažnje u svakom trenutku i ne žele to da dijele ni sa kim. Izuzetno su umišljeni i brinu samo o tome da budu prvi i primjećeni.

Neko bi pomislio da su Lavovi oličenje samopouzdanja, ali ljudi griješe. Oni su izuzetno nesigurani i upravo ih je ta nesigurnost učinila toliko nepažljivim prema tuđim osjećanjima.

6. Blizanci

Pošto su Blizanci jako druželjubivi, često ljudi ne primijete koliko su zapravo sebični. Njihove smješne anegdote i humor nisu ništa drugo do načina da sakriju njihovu egoističnu ličnost. Blizanci imaju toliko identiteta koji žive u njima, da rijetko znamo zapravo ko su. Blizanci su sami sebi izgradili različite ličnosti da bi naveli ljude da im se dopadaju.

Žele da mu se svi dive i hvale i ne smeta im da krenu krivim putem da to postignu.

7. Strijelac

Svako ko vidi Strijelca na listi za najsebičniji znak, iznenadiće se. Oni izgledaju tako opušteno i lagano. Toliko je zabavno družiti se sa ovim horoskopskim znakom da je svima oko njih previše teško da predvide njihove očigledne mane.

Strijelčevi su opsjednuti sobom, ništa drugo ih ne interesuje. Ako žele nešto, uradiće sve da to dobiju i vodiće se time da cilj opravdava sredstvo da bi svoje snove pretvorili u stvarnost. Bliskim prijateljima otvoreno pokazuju svoju sebičnost. prneose Nezavisne“.

