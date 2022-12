Koliko puta dnevno treba hraniti psa

Ako stavite čivavu i kavkaskog ovčara jedan pored drugog, možete sumnjati da ove životinje pripadaju istoj vrsti, njihova razlika u visini i težini je tako velika.

Dakle, ne postoji jedinstvena norma za hranjenje svih pasa. Ali postoje opšte preporuke stručnjaka koje se mogu pratiti.

Štenci

Što je vaš ljubimac mlađi, to češće treba da jede. Štenci uzrasta od 2 do 4 meseca treba hraniti do 4-5 puta dnevno, uzrasta od 4 do 12 mjeseci 2-3 puta dnevno. Od navršenih godinu dana već se mogu prevesti na dva obroka dnevno.

Odrasli pas

Ako imate odraslog i zdravog psa, onda je klasična šema ishrane kućnih ljubimaca dva puta dnevno. Ujutro možete hraniti skoro odmah nakon spavanja, uveče – 9-11 sati nakon “doručka”.

Ako psa hranite komercijalnom hranom, dajte mu mokru ili suvu hranu odjednom. Ne želite da ih miješate. Ako vaš pas aktivno vježba, količina hrane se može povećati, ali pazite da pas ne dobije višak kilograma.

Stariji pas

Stariji psi se češće hrane, imaju tri obroka dnevno, skoro kao ljudi. Ali u isto vrijeme, količinu hrane ne treba povećavati. I nahranite starijeg psa vitaminima.

Mali psi

Kao što smo već rekli, različite rase pasa mogu se značajno razlikovati po veličini. Mali psi imaju mnogo manji stomak od srednjih i velikih pasa, tako da se mogu hraniti u malim porcijama do 3 puta dnevno. prneose “Nezavisne“.

Facebook komentari