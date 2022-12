VRIŠTITE ILI STENJETE? Nije isto, a evo ŠTA to GOVORI o kvalitetu ODNOSA sa partnerom, stručnjaci otkrili

Istraživanje Vivastreeta koje je obuhvatilo 2.000 ljudi pokazalo je da ljudi imaju najveći strah da čuju da partner tokom intimnog odnosa doziva tuđe ime.

Najbučniji u krevetu su uglavnom novi parovi, a istraživanje stranice za seksualne susrete “Illicitencounters.com” pokazalo je da je 73 posto žena i 68 posto muškaraca glasnije na početku veze.

Dakle, što signalizuju vaši zvukovi, a koji bi mogli poboljšati vaš intimni život?

Stenjanje

Dok je stenjanje zvuk užitka koji 33 posto muškaraca i 34 posto žena smatra najuzbudljivijim, ponekad se događa nešto drugo.

– Kad žena glumi da stenje, želi da partner brže doživi orgazam i prekine odnos – rekla je psihološkinja i seksualna savetnica Barbara Santini.

Prema jednoj studiji, 66 posto žena priznalo je da pojačavaju svoje stenjanje kako bi namerno ubrzale partnerov orgazam.

Visoki tonovi

Da li vam se čini da je glas viši nego inače? Ovo može biti dobar znak ako pokušavate da zatrudnite. Ovulacija može da utiče na vokalizaciju žene i kao rezultat toga budemo glasnije u spavaćoj sobi.

Utvrđeno je da žene imaju viši glas oko dva dana nakon što jajašce postane spremno za oplodnju. Stručnjaci koji stoje iza studije tvrde da je to možda nesvestan način na koji žene muškarcima signalizuju plodnost i da se to događa u skladu s opštim uverenjima da su viši glasovi privlačniji i ženstveniji.

Vrištanje

Smatra se da su žene najglasnije u spavaćoj sobi, a stručnjaci to pripisuju intenzivnijim orgazmima. Istraživanje “Illicitencounters.com” pokazalo je da je 82 posto heteroseksualnih žena reklo da su glasnije tokom vođenja ljubavi od svojih partnera.

Snop živaca u ženskom klitorisu puno je veći nego u penisu, što ženama pruža dodatno zadovoljstvo kada dožive vrhunac – rekla je savetnica za odnos i veze Džesika Leoni.

To možda objašnjava zašto proizvode više zvukova.

Kako kaže Džesika, još jedan razlog zašto su žene možda glasnije tokom odnosa jeste rast hormona oksitocina koji se oslobađa. Zbog toga, žene više razgovaraju u krevetu od muškaraca. Gledajući snimke mozga, istraživači su otkrili da više od 30 različitih delova mozga svetli tokom odnosa i orgazma, dok se drugi delovi zatvaraju, a neki istraživači veruju da nas to dovodi u stanja slično transu..

Muškarci i žene koji su glasniji u krevetu skloni su kažu da su zadovoljniji od onih koji to ne čine, pokazalo je istraživanje u časopisu “Journal of Social And Personal Relationships”. Stenjanje umesto govora omogućuje vam da uživate u odnosu.

– Ako se vaš partner uzbudi kad čuje kako vičete tokom odnosa, onda to može biti koristan oblik komunikacije koja povezuje partnere i podstiče ih da to ponovo rade – kaže profesor Barej Komisaruk, psiholog i autor knjige “The Science Of Orgasm”.

Utvrđeno je da dozivanje imena vašeg partnera pomaže u jačanju povezanosti među ljudima, dok su kod heteroseksualnih parova psiholozi Gajlie Brever i Kolin Hendrie otkrili da žene koje prave buku u krevetu pozitivno utiču na muško samopouzdanje, što pomaže u jačanju povezanosti i smanjenju rizika od emocionalne prevare i napuštanja.’

Ipak, zaista ne morate vrištati i vikati da biste uživali u ovom činu – neki od nas jednostavno radije ćute dok maštaju.

– Ključ užitka je činiti ono što je dobro za vas – kaže Rhian za britanski The “Sun” i dodaje: – Oni koji ne proizvode buku možda se suzdržavaju, zabrinuti su da će ih drugi čuti ili čak zabrinuti da će ih njihovi partneri osuđivati. Ali definitivno je reč o ličnom stilu,piše Srbijadanas

Ne možemo očekivati da se svi ponašaju na isti način – navike su tako individualne.

