KINESKI BIOLOŠKI SAT NIKADA NE GRIJEŠI: Otkrijte sami koji vam organ ne radi dobro

Glavnih meridijana ima 12 i svaki pripada pojedinom organu prema kojem nosi ime i koji određuje njegove funkcije. To su meridijan pluća, debelog crijeva, želuca, slezene, srca, tankog crijeva, mokraćnog mjehura, bubrega, osrčja, trostrukog grijača, žučnog mjehura i jetre.

Prema teoriji yin/yang, meridijani se dijele u 6 parova – 6 yin i 6 yang meridijana.

Yin meridijani obuhvaćaju pune organe koji vrše funkcije prikupljanja, čuvanja i prerade hrane/tvari i energije u organizmu: pluća, slezena, srce, bubrezi, srčani predio i jetra.

U yang meridijane spadaju šuplji organi čija je funkcija razmjena, izlučivanje (tvari, energije ): debelo crijevo, želudac, tanko crijevo, mokraćni mjehur, trostruki grijač i žučni mjehur.

Po pravilima kineske medicine i po zakonu ritma, svaki meridijan koji odgovara određenim organima i tjelesnim funkcijama, u ciklusu od 24 sata radi “punim snagom” i to 2 sata, dok 12 sati kasnije, također za vrijeme od 2 sata – se odmara tj. ima najniži stupanj aktivnosti.

Liječnik u kineskoj medicini će prvo pitati pacijenta u koje doba dana se pojavljuju simptomi neke bolesti ili poremećaja u tijelu. Po tome će znati u kojem dijelu tijela je problem, odnosno energija cirkulira otežano ili gdje je previše energije, što također nije dobro.

Nije loše pratiti biološki sat i zapisivati u koje doba dana se pojavljuju tegobe, poput umora, bolova i slično. Također, dobro je zabilježiti i vrijeme u kojem imate najviše energije i kada se budite tijekom noći – i to ukazuje na problem s određenim dijelom tijela.

Vrijeme maksimalne funkcije

Od 1 do 3 h JETRA: (detoksifikacija, mišići i oči)

Od 3 do 5 h PLUĆA (koža)

Od 5 do 7 h DEBELO CRIJEVO (asimilacija, eliminacija, koža)

Od 7 do 9 h ŽELUDAC (limfa, hrana i probava)

Od 9 do 11 h SLEZENA, GUŠTERAČA (limfa, hrana i probava)

Od 11 do 13 h SRCE (arterije, cirkulacija krvi)

Od 13 do 15 h TANKO CRIJEVO (probava, asimilacija, arterije)

Od 15 do 17 h MJEHUR (kosti, zubi, eliminacija, čišćenje)

Od 17 do 19 h BUBREZI (kosti, zubi, uši, filtracija, eliminacija)

Od 19 do 21 h SRČANI OMOTAČ (stezanje krvnih žila)

Od 21 do 23 h TROSTRUKI GRIJAČ (termoregulacija)

Od 23 do 1 h ŽUČ (probava, mišići, oči)

Vrijeme minimalne funkcije ili odmora

Od 1 do 3 h TANKO CRIJEVO (probava, asimilacija, arterije)

Od 3 do 5 h MJEHUR (kosti, zubi, eliminacija, čišćenje)

Od 5 do 7 h BUBREZI (kosti, zubi, uši, filtracija, eliminacija)

Od 7 do 9 h SRČANI OMOTAČ (stezanje krvnih žila)

Od 9 do 11 h TROSTRUKI GRIJAČ (termoregulacija)

Od 11 do 13 h ŽUČ (probava, mišići, oči)

Od 13 do 15 h JETRA (detoksifikacija, mišići, oči)

Od 15 do 17 h PLUĆA (koža)

Od 17 do 19 h DEBELO CRIJEVO (asimilacija, eliminacija, koža)

Od 19 do 21 h ŽELUDAC (limfa, hrana, probava)

Od 21 do 23 h SLEZENA, GUŠTERAČA (limfa, hrana, probava)

Od 23 do 1 h SRCE (arterije, cirkulacija krvi)

Kada je jedan organ na svom vrhuncu energije, onaj na suprotnoj strani biološkog sata (12 sati razlike) nalazi se na najnižem energetskom nivou.

Primjerice, između jedan i tri sata jetra dostiže svoj vrhunac, a tanko crijevo je na najnižoj razini energije.

Zato, ako jedemo kasno noću, hrana se ne apsorbira dobro u tankom crijevu, znači, treba izbjegavati neke aktivnosti u vrijeme kad je energija organa uključenog u tu aktivnost najniža.

U vrijeme maksimalne aktivnosti sve su značajke ubrzane. Ako postoje bolesti viška energije koji opterećuju dotični organski sustav, oni u to vrijeme pokazuju najjače simptome i to je vrijeme pogodno da se uzimaju sredstva za smanjenje suvišne energije.

Ako naprotiv dotični organi u to maksimalno vrijeme pokazuju slabost treba ih jačati.

Prirodna medicina raspolaže sa mnoštvom sredstava kojima se može intervenirati i u slučaju viška, kao i manjka energije bilo akupunkturom, homeopatijom, ljekovitim biljem, kao i drugim sredstvima.

