Znate li koliko često treba prati svoju pidžamu? Mnogi ljudi to ne rade onoliko koliko bi trebali

Pidžamu nosimo barem pet do šest sati na sebi, pod poplunom ili dekom. Ako biste nosili nešto u danu pet do šest sati, biste li to nosili svaki dan?

Osim toga, dok spavamo, stanice kože se ljušte, znojimo se, a njeno stanje ovisi i o čistoći tijela i posteljine.

Na njoj se mogu nakupiti prirodna ulja tijela i bakterije, a ako je ne perete redovito, može rezultirati neugodnim mirisima. Stručnjaci su pomalo podijeljeni oko učestalosti pranja pidžama. prneosi 24sata

– Ako niste prolili po sebi mlijeko ili sok neposredno prije spavanja, ako se ne znojite pojačano i ne nosite pidžamu baš cijeli dan, možete spavati u njoj nekoliko noći za redom prije pranja – kaže Jennie Varney, direktorica tvrtke za čišćenje Molly Maid.

S druge strane, Chris Albers, direktoru marketinga u tvrtki Carbona, koja proizvodi sredstva za čišćenje, kaže kako to treba činiti češće.

– Budući da u pidžami provodite prosječno sedam do osam sati tijekom noći, trebali biste ih prati jednako često kao i drugu odjeću koju mijenjamo na dnevnoj bazi – kaže on.

Melissa Maker, autorica i osnivačica tvrtke za čišćenja kućanstava Clean My Space, kaže kako to ovisi i o tome nosite li ih kao jedinu odjeću za spavanje, ili ispod pidžame odijevate i donje rublje.

– Ako je pidžama jedino što odijevate za krevet, treba ih mijenjati svaki dan. Ako ispod nje nosite donje rublje, treba ih oprati svaka dva do tri dana – kaže.

No, svi se slažu oko sljedećeg: Ako ste skloni znojenju tijekom noći, mijenjajte pidžamu svakodnevno, kao i odjeću koju nosite preko ljeta, ili onu u kojoj vježbate, koju također nećete nositi dva puta bez pranja.

– Kad odlučujete o tome, razmislite koliko ste se znojili i koliko je pidžama bila u kontaktu s kožom – kaže Gwen Whiting, suosnivačica tvrtke The Laundress.

Naime, ako je odmah ujutro skidate i možete ostaviti da se provjetri, vjerojatno biste ju mogli nositi još nekoliko dana, prije nego se znoj i prirodna ulja te bakterije s kože upiju u tkaninu, no ako ih nosite čitav dan, svakako ju stavite na pranje.

I Lindsey Boyd, suosnivačica iste tvrtke, kaže kako tuširanjem na večer, prije nego odjenete pidžamu, možemo odgoditi potrebu za pranjem za dva do tri dana, pod uvjetom da ne koristimo previše losiona za tijelo, piše Real Simple.

Facebook komentari