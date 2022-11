OVI ZNACI SU U PROŠLOSTI NEKOGA POVRIJEDILI: Sad je vrijeme da ih karma kazni zbog toga

BIK

Ponekad su vaše ambicije velike, što je dobro i pohvalno po vas, nezaustavljivo jurišate prema cilju koji ste si zacrtali i ništa vas na tom putu ne može zaustaviti. Tada ne mislite previše o drugima nego isključivo samo o sebi. Jednom ste u ostvarenju vašeg cilja povrijedili jednu vama blisku osobu, ali ni sami toga niste bili svjesni.

Tada vam je na umu bilo samo ostvariti zacrtano i to ste i učinili. Niste se puno osvrtali i bilo vam je važno samo uspjeti. Ta osoba koju ste povrijedili nikada vam to nije zamjerila, ali je došlo s vremenom do zahlađenja odnosa među vama.

Sa vremenom ste shvatili da ste pogriješili, ali je tada bilo prekasno da to ispravite. Karma će vas sustići u skoro vrijeme i kazniti za takav vaš odnos prema osobi sa kojom ste nekoć bili bliski. Karma će pokazati da svako djelo ima svoju posljedicu, a vama će za vaš loš postupak karma odrediti kaznu.

Težak period na poslovnom planu koji vam slijedi je upravo odgovor na vaš nepromišljen potez u prošlosti. Karma će pokucati na vaša vrata i donijeti vam promjene kojima se nećete nadati. Morat ćete se suočiti sa novčanim gubicima koji će vas dosta unazaditi i pokvariti neke planove koje ste imali.

To vam se nimalo neće svidjeti, ali nećete moći pobjeći od karme, ona će vas sustići i odraditi svoje. Koliko god budete pokušavali izbjeći osvetu karme, nećete u tome uspjevati, bar neko vrijeme. To će vam pokazati put za budućnost, bez obzira na vaše planove i želje, morate imati razumijevanja i osjećaja prema drugima, inače će vas karma ponovno kazniti.

RAK

Pred vama je težak period sa kojim ćete se morati suočiti, a sve to zbog nepažnje prema jednoj osobi u prošlosti. Iako ste uvijek bili oprezni sa tuđim osjećajima i nikada niste imali namjeru nikoga povrijediti, to se u vašoj prošlosti dogodilo.

Bez obzira na vaše isprike toj osobi, vi ste tu osobu jako povrijedili i karma je odlučila kazniti vas za to. Ta osoba je puno patila zbog vašeg postupka i vi ćete uskoro osjetiti na svojoj koži kako karma vraća za to što ste učinili. Neće vam biti lako ni na poslovnom ni na ljubavnom planu, bar neko vrijeme.

Imat ćete osjećaj da sve ide naopako i da što god učinite, uvijek ispadne loše. Nesuglasice sa partnerom još će više doći do izražaja, zbog čega ćete postati nervozni i skloni još većim greškama. Imat ćete više gubitaka nego dobitaka u narednom periodu, ali tome ne možete pobjeći.

Karma neće dozvoliti da izbjegnete kaznu za svoj nepromišljeni postupak. Neće to trajati dugo, ali će biti i više nego dovoljno da izvućete dobru pouku iz toga. Karma ne prašta, svakome daje prema zasluzi i to nećete moći izbjeći. Bitno je da nakon toga vodite više računa i pazite da ne povrijedite ljude oko sebe.

Iako nećete moći izbjeći karminu kaznu, možete se potruditi da posljedice toga budu što manje i da se s vremenom oporavite od događaja koji vam slijede.

Mnogo toga biste sada željeli promijeniti, ali sada je kasno za to. Djela koja ste učinili su iza vas i ostavljaju svoje posljedice. Upravo posljedice vaših prijašnjih djela morate prebroditi i potruditi se da ne povrijedite više nikoga. prenosi novi

