NAJBOLJI I NAJGORI MUŽEVI U HOROSKOPU: OVAJ ZNAK je najveći preljubnik

Bik

Pripadnici ovog znaka su čvrsti i verni. Ovi muškarci ne žele da varaju, oni vole svoju stabilnost i retko kad će da požele da to naruše. Žene koje su u braku s muškarcem Bikom mogu da se smatraju srećnicama, jer će Bik da poštuje svoju ženu do kraja života. Sa Bikovima je lako da se razgovara i oni ne žele ništa više nego da žive svoj život kao odani partneri ženi koju vole.

Strelac

Muškarac Strelac je izuzetno romantičan i daće sve od sebe da usreći ženu koju voli. On je odan i drag partner, iako ponekad može da bude pomalo ljubomoran. Ako volite i cenite ovog čoveka znači da ćete imati kraj sebe osobu velikog srca i duše, a i teško da se može pronaći neko ko će nam toliko davati do znanja da mu se sviđamo kao što to rade Strelci.

Ribe

Muškarci Ribe vrlo ozbiljno shvataju svoju ulogu partnera i posvećeni su ideji da moraju financijski da osiguraju dom, ali i isto tako da budu romantični partneri. Oni će ženi koju vole da donose cveće, skuvaju večeru i da pruže orgazam života, a uprkos tome što su ponekad preterano osetljivi, barem znate da će uvek da daju sve od sebe da vas usreće.

Jarac

Jarčevi su stvoreni da se brinu o nama, kako finansijski, tako i romantično i emocionalno. Svađe sa muževima u ovom horoskopskom znaku najčešće se vode oko pitanja vezanih uz novac, ali kao odani partneri, na samom su vrhu spiska najboljih muževa. Osim toga, nikada nećete morati da brinete oko toga da li gleda neke druge žene, jer za Jarca postoji samo jedna.

Lav

Svaka žena koja uživa u ideji da se smeje uz svoga partnera do kraja života, trebalo bi da pronađe muža Lava, jer niko ne voli da se smeje više od ovog muškarca. On je izvrstan partner sa kojim može da se provede život bez mnogo brige, neko ko je silno odan i ko će svojoj partnerki da bude apsolutna podrška. A mana koju ovaj znak ima su poprilično visoki kriterijumi koji neretko iziskuju mnogo truda.

Rak

Rakovi su izvrsni partneri, ali budite spremni na to da će on vreme najradije da provodi kod kuće. Kada bi mogao da bira, on bi radio od kuće, provodio vreme kod kuće i na istom mestu se zabavljao na sve moguće načine. Kako god da se okrene, u pitanju su izrazito dobrodušne osobe, a jedini je problemčić što ćete ponekad da se namučite da ga izgurate kroz vrata u spoljašnji svet.

Blizanci

Pod uslovom da neko nekako uspe da natera Blizanca da se obveže, imaće posvećenog ljubavnika za sva vremena. Muževi Blizanci su čuda prirode, sve dok se lepo odnosite prema njima. Skloni su da budu preterano osetljivi i malo čangrizavi kada imaju osećaj da ih neko ne poštuje dovoljno, a iako neće fizički da ode, mogli bi zato da lutaju mentalno. Ali, sve dok ste prema njima dobri, isto možete da očekujete i za uzvrat.

Škorpija

Svako ko je u braku sa muškarcem Škorpijom potvrdiće kako su oni u stanju da igraju igru toplo-hladno. Verovatno ste naseli na njegov dobar izgled i zavodljiva obećanja – i on će ispuniti ta obećanja, iako može da vas drža na oprezu kada se radi o tome da se osećate apsolutno sigurno sa njim kao svojim vernim partnerom.

Ovan

Ovnovi rado brinu o svojim ženama i vole da im pruže finansijsku sigurnost, ali ono što je problem je što teško ostaju verni. Oni jednostavno nisu za monogamiju, i iako se trude, i to ozbiljno trude, često su prvi u braku koji varaju. Naravno, svačija prva linija obrane ili bi bila razgovor o ovoj temi jer su srećom uvek otvoreni za pregovore, ali ne treba da se nadate kako ćete baš vi uspeti da zaudate i pripitomite Ovna.

Devica

Devica uvek ima najbolje namere da ispuni sve snove žene koju voli, ali da li će zaista i uspeti u tome je sasvim druga stvar. Iako ovaj muškarac želi da bude najbolji, on isto očekuje i od svoje partnerke, a problem je što često ni sam ne zna šta bi tačno ispunilo njegova očekivanja. Njegovi zahtevi bi mogli da budu sumanuti i nerealni i lako će da postanu ono što će da ga udalji od svih, navodi Miss7.

Vodolija

Teško da neko ima časnije i iskrenije namere od pripadnika ovog znaka, kako po pitanju života generalno, tako i kada je u pitanju brak, ali problem je što su ovi muškarci često sanjari i što su ponekad stvari koje su im na umu jednostavno nerealne. Jednom kada se ožene, oni imaju vrlo jasnu sliku o tome što od tog braka žele, ali je najčešće ono što žele neostvarljivo. Takođe, nisu baš otvoreni za razgovore o bilo kakvim bračnim problemima, pa se komunikacija sa njima često čini kao da sve što želite da im kažete na jedno uho uđe, a na drugo izađe.

Vaga

Vage su veoma otvorene, harizmatične i vrlo primamljive, a to znači da će i druge žene ove muškarce da privlače jednako kao i njihove supruge. Iako ovo može nekome da laska, loša stvar je što su muškarci Vage toliko ljubazni da će na kraju da učine uslugu toj drugoj ženi, a možda čak i spavati s njom samo kako bi joj bilo lakše, ako ga ona to zamoli. Oni stvarno žele da budu verni ljubavnici, ali su jednostavno previše fini prema svima ostalima, a to može da bude veliki problem kada je u pitanju odanost.

