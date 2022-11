NIKOLA JE ZA 10 DANA POJEO 300 JAJA, A NUTRICIONISTA OTKRIVA ŠTA IZAZIVA HOLESTEROL: Pravi probelm leži u ovoj namirnici

Jutjuber i fitnes instruktor Nikola Vejnović je za 10 dana pojeo 300 jaja kako bi video kako ona utiču na organizam. Njegov eksperiment je pratilo više od 150 hiljada ljudi, a tim povodom riješili smo da nutricionistu doktora Predraga Nenadića pitamo za stručno mišljenje.

– Da li normalno svaki dan jesti jaja?

“Jaja, posebno žumance sadrži puno holesterola. Međutim ta jaja ne utiču na nivo holesterola u organizmu. Samo djelimično 20 do 30%. Najviše na podizanje holesterola u organizmu utiče šećer. Jer kada vi jedete puno šećera, stalno i često, vi podižete nivo šećera u krvi i receptori u ćelijama ne mogu da prime te šećere, da ih prerade u energiju onda ih vraćaju u jetru, a jetra ih prerađuje u holesterol – puni depoe, odnosno naše krvne sudove i stvara plak. Tako dolazi do začepljenja krvnih sudova koji mogu dovesti do šloga, infarkta, embolije pluća – to su problemi.

Nutricionista dr Predrag Nenadić

Sam taj holesterol iz jaja teško može da ugrozi organizam jer organizam je sposoban da se sam brani. Međutim, 300 jaja pojesti za 10 dana to je van pameti – to nikome ne bih preporučio.

Odrasla osoba može da pojede 5 do 6 jaja nedeljno – ne više.

Mada, čuveni Dragoslav Šekularac, legenda jugoslovenskog fudbala je svaki dan jeo 3 jaja.

Jaja jesu najhranljivija životna namirnica koja barenjem, prženjem ne gubi svoju energetsku vrednost. Ali nema potrebe da se pretjeruje sa njima, jer može da bude štetno”, rekao je Predrag Nenadić .

– Koja je vaša preporuka za idealan doručak?

“Najvažnije da unosite zdrave, integralne žitarice od punog zrna. Zatim uz to mlečni proizvodi i proteini.”

– Da li se među zdravim žitaricama nalaze ovsene pahuljice?

“Pa nisu ovsene pahuljice zdrave – sve što je industrija preradila nije zdravo. Jedino što se tiče ovasa su mekinje. Mekinje su potpuno zdrave i to je dobro, ali ovsene pahuljice ne bih preporučio.

Za doručak jedite heljdu, ječam, pšenično brašno od punog zrna.

Nije dobro za doručak jesti biljne sireve, biljne namaze, majonez – to sve što je sastavljano od štetnih masti na visokim temperaturama.

Kada jednom ili dva puta mjesečno pojedete nešto tako, ne može da vam šteti. Ali ako svaki dan jedete nezdravu hranu – to može biti problem”, završio je dr Nenadić.

