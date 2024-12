Prvi ljekar koji je odbio liječiti pacijenta, dr. Zdravković objasnio razlog

Prim. dr. Zdravković je u razgovoru za Danas objasnio svoj potez istakavši da nema saznanja da li je još neki njegov kolega učinio isto.“Tada je pacijent uletio u ordinaciju i insistirao da mu propišem lijek čija je aktivna supstanca tramadol-hidrohlorid, u narodu poznat kao trodon, koji spada u opoidne analgetike. Psovao mi je sve po spisku, bio agresivan, pominjao mrtvu djecu. Zakon o zdarvstvenoj zaštiti je jasan, ali i nejasan. Jasan je da nam daje pravo da koristimo prigovor savijesti, a nejasan jer nije ograničio to pravo za osnovnu namjenu za koju je, pretpostavljam, uvedeno, a to je da se ginekolozima omogući da ne rade abortuse ukoliko to ne žele. Pošto u Zakonu nije bilo ograničenja, pozvao sam se na pravo na prigovor savijesti”, kazao je ljekar.

Dodaje da je u svom prigovoru napisao da nema empatiju prema pacijentu jer ga vrijeđa, agresivan je, psuje mu djecu.Na pitanje šta je to ključno da ljekar shvati ne može da pruži zdravstvenu uslugu, Zdravković je rekao:

“Prigovor savijesti možemo da uložimo u svakoj situaciji kada je pacijent agresivan, osim kada je neophodno da mu pružimo hitnu ljekarsku pomoć da bismo mu sačuvali život. U situacijama kada smo na bilo koji način napadnuti dešava se reakcija da imaš odbojnost da radiš to što bi trebalo, nemaš empatiju, snagu, koncentraciju, profesionalnost, pribranost da ne napraviš ljekarsku grešku. Neophodno je da si svjestan da kod određenog pacijenta ne možeš da uradiš sve što je neophodno u takvim uslovima, kao i da je bolje da u tom momentu to uradi neko od kolega”.

Procedura je, kako objašnjava sagovornik Danasa, da se to upiše u zdravstveni karton pacijenta i obavijesti načelnik.Ne možeš da dobiješ otkaz ako kažeš: ‘Ljudi, ne mogu da liječim ovog čovjeka, ugrožava mi egzistenciju, psuje me, ugrožava profesionalni mir’. Sa druge strane, ne može da se zloupotrebljava prigovor savijesti”, istakao je dr. Zdravković,piše N1

