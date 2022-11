Je li vrijeme za prekid? Ovo su znakovi da veza ne funkcionira

Iako može biti teško odustati od nečega što smatrate važnim, stručnjaci za veze savjetuju da to ne treba biti prepreka. Terapeuti za parove otkrili su pet znakova koji ukazuju na to da veza jednostavno ne funkcionira.

1. Stalno se svađate i to postaje sve žešće

– Svaki par se svađa i sukob nije uvijek loša stvar. Iza nedostatka sukoba u vezi obično se krije strah, izbjegavanje i neautentičnost. Međutim, svađe sa supružnikom znak su upozorenja ako se neprestano događaju – kaže Marley Howard, licencirana obiteljska i bračna terapeutkinja s više od 12 godina iskustva.

Omar Ruiz, licencirani terapeut i osnivač Online Private Practice, upozorava ljude da paze na pojačani intenzitet svađa sa svojim partnerom. Prema Ruizu, to je često glavni pokazatelj da vaša veza postaje toksična.

– Što su svađe učestalije i intenzivnije, to je par manje u mogućnosti preuzeti kontrolu nad svojim odnosom – kaže Ruiz.

2. Ne rješavate sukobe

Kada je riječ o stalnim svađama, Laura Silverstein, certificirana terapeutkinja za parove, kaže za BestLifeOnline da se pravi problem svodi na sukob koji se nikada ne može razriješiti.

– Svi parovi se svađaju, ali ako nijedna strana ne pokušava smanjiti napetosti ili ne radi na pomirenju nakon svađe, veza nije u dobrom stanju – istaknula je Howard.

Ako tijekom sukoba dođete do točke u kojoj primijetite lupanje srca ili otežano disanje, vrijeme je da prekinete raspravu.

– Kada ste u ovakvom stanju, vi i partner možete učiniti i reći stvari zbog kojih ćete požaliti. Ako se nakon toga ne ispričate jedno drugom, rezultat će biti gomilanje ljutnje – ističe Silverstein.

– U isto vrijeme, ako sukob niste pravilno razriješili, vi i partner stalno se iznova svađate oko istih stvari – dodaje Gina Marie Guarino, ovlaštena savjetnica za mentalno zdravlje.

– Ako se nađete u začaranom krugu svađe s partnerom ili se osjećate kao da vas nitko ne čuje i ne razumije bez obzira na sve što radite, vaša veza možda ne funkcionira. Ovi znakovi upozorenja ukazuju na duboke probleme u komunikaciji, zajedno s osjećajem izgaranja kod oba partnera i nedostatkom prijateljstva između partnera što utječe na njihovu sposobnost rješavanja problema u vezi – kaže Guarino.

3. Počeli ste skrivati ​​stvari od partnera

– S druge strane, nedostatak sukoba u vezi mogao bi biti rezultat straha – smatra Nancy Landrum, trenerica za veze i kreatorica Bračnog kluba milijunaša. A to samo po sebi može biti pokazatelj da vaša veza ne funkcionira.

– Problem je ako se bojite s partnerom pokrenuti razgovor o nekoj vama važnoj temi o kojoj mislite da biste trebali pričati. U zdravoj vezi može se razgovarati o svemu uz očekivanje iskrenog odgovora punog poštovanja – kaže Landrum.

Ovaj nedostatak otvorenosti i poštenja u vašem odnosu također bi mogao rezultirati daljnjim negativnim ponašanjem prema partneru. Trebali biste se zabrinuti ako osjećate da ste počeli partneru prešućivati ​​određene stvari.

– Pravo na privatnost je drugačije, ali skrivanje informacija od supružnika koje bi on trebao znati nije u redu. To ukazuje na to veliko nepovjerenje prema partneru – objašnjava Howard.

4. Više se povjeravate drugim ljudima

Kevin Darné, stručnjak za veze i autor knjige My Cat Won’t Bark! (A Relationship Epiphany), upozorava ljude da obrate pozornost na svoju komunikaciju s drugima u usporedbi s partnerom.

– Ako se povjeravate prijateljima, suradnicima ili strancima o svom nezadovoljstvu u vezi umjesto da o tome razgovarate s partnerom, to je loš znak. U vašem nastojanju da dobijete razumijevanje, to također stvara mogućnost uspostavljanja emocionalne veze – ističe Darné.

Mnogi se ljudi počnu više povjeravati drugima nakon što su priopćili svoje probleme partneru, ali nisu osjećali podršku niti su stekli dojam da ih je partner čuo. Boone Christianson, licencirani bračni i obiteljski terapeut i autor knjige 101 Therapy Talks, kaže da veze koje ne funkcioniraju obično uključuju dinamiku u kojoj je netko nezadovoljan, dok partner ne vidi nikakav problem.

– Kao terapeuti za parove, uvijek kažemo: ‘Ako jedno od vas ima problem, veza ima problem.’ Ako netko kaže da je paru potrebna terapija, njemu je potrebna terapija. Ponekad će se partner koji poriče problem osvijestiti nakon što ga situacija dovoljno pogodi, ali ta je točka obično prijetnja razdvajanjem – objašnjava Christianson.

5. Više se ne veselite druženju s partnerom

Za veze je potreban rad, a to nije uvijek lako. Ali na kraju dana, ipak biste trebali uživati ​​u društvu partnera.

– Život je osobno putovanje. Veza bi trebala nadopunjavati nečiji život, a ne biti njegova bit – kaže Darné.

– Među najgorim znakovima da više niste zadovoljni vezom u kojoj se nalazite jest taj da se više ne veselite vremenu koje provodite s partnerom – kaže dr. Beth Ribarsky, stručnjakinja za veze i profesorica međuljudskih odnosa komunikacije na Sveučilištu Illinois Springfield.

To čak može voditi do toga da osjećate stres kada dobijete telefonski poziv ili poruku partnera, ako i kada ga ugledate.

– Također, mnogi pronalaze isprike i izbjegavaju partnere. U isto vrijeme, vi ste odgovorni za budućnost odnosa i ukoliko ne želite prekinuti vezu, još stignete promijeniti situaciju. Parovima je lako pasti na jednostavnim zajedničkim obvezama od plaćanja računa do podizanja djece, no ako nemate namjeru njegovati zabavu i veselje u odnosu, veza neće funkcionirati – zaključila je Erica Taylor, licencirana klinička socijalna radnica. prneosi 24sata

