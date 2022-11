NIJE BILO TUNELA, NI JAKOG SVETLA: Ispovijest čovjeka koji je doživjeo KLINIČKU SMRT – Sve smo drugačije zamišljali

Džim, kome je ranije dijagnostikovan dijabetes, doživeo je kliničku smrt kada se onesvestio.

On je svoje iskustvo detaljno opisao, što na osnovu njegovih reči može pružiti uvid u to šta se dešava kada umremo.

On je rekao da, dok je odlazio u ono što je smatrao zagrobnim životom, nije doživeo ništa. Džim je rekao da je sve izgledela crno, ali je da je “osetio blagoslov nepokolebljivog osećaja mira”.

Međutim, on je rekao da je iskusio i neki vid telepatije.

– Osetio sam neopisivi mir i smirenost. Teško je to pretočiti u reči, ali nikada ranije u životu nisam imao takav osećaj. Jednostavno reći da sam se osećao mirno i spokojno, nije dovoljan opis.

Iako zna šta znači ostati bez svesti zbog niskog nivoa šećera u krvi, nakon čega obično oseća strah, teskobu i paniku, Džim je ovo iskustvo opisao drugačije.

– Ništa od ovoga nisam osetio. Upravo suprotno. Nikada u životu nisam osetio takav mir, smirenost, toplinu i ljubav. Nije bilo tunela, jakog svetla ni razmišljanja o životu – objasnio je on.

– Ono što je bilo prisutno jeste osećaj da će sve biti u redu. To nije bio izgovoreni glas, već više telepatska poruka, koja je bila jednako jasna kao izgovoreni glas. To me je uverilo i olakšalo mi. Čvrsto verujem da mi je viša sila prenela ovu poruku – dodao je.

Iznenada se Džim “vratio u svoje telo”, ali neki istraživači veruju da njegovo iskustvo nije jedinstveno i povezano je sa nagomilavanjem moždanih aktivnosti.

