Ljubavna astro analiza za Decembar – Šta mogu da očekuju Rakovi, Lavovi i Djevice

Rak: vrijeme je da poradite na komunikaciji sa partnerom. Način komuniciranja je jako važan, naročito kada je u pitanju vaša intimnost. Ne budite nasilni i bahati. To nije način na koji ćete dobiti ono što želite od partnera. Ne zaboravite da je i vaš partner čovjek i da mu je neophodno poštovanje.

Razmislite o tome da malo promijenite način razmišljanja i to tako da se fokusirate na lijepe stvari u odnosu. Prekinite da gledate samo negativnosti. Ponekad pohvalite partnera. Lav: između vas i vašeg partnera će se uplesti neka imovina koja bi mogla imati negativan uticaj na vaš odnos.Živjećete odvojeno od partnera, iako ste u istom domu. Ne zaboravite da brak znači da dijelite život, da vaši životi postaju jedan zajednički. Vi se ne ponašate tako. Imate svoje snove, ambicije, prijatelje i hobije. Ako želite djecu neophodno je da ojačate odnos između vas i vašeg partnera. Djeca treba da se odgajaju u zdravoj okolini, a najbolje je ako imaju mogućnost da rastu uz oba roditelja. Planirajte stvari sa vašim partnerom, vidjećete kako sve ima više smisla. Djevica: u posljednjem mjesecu ove godine vaš brak će prolaziti kroz različite faze. U nekim momentima osjetićete se vrlo daleko od supružnika. Intimnost je divna, ali nemojte da to bude način pomirenja ovaj put. Vrijeme je da se povežete jedno sa drugim na nekom drugom niovu. Razgovarajte otvoreno o tome šta se to desilo, pa je tako uticalo na vas i udaljilo vas jedno od drugog,piše Infpult

Komunicirajte, otvorite se, kažite šta želite i čemu težite. Nemojte da dopustite da se vaš partner iznenađuje stvarima koje vam se dešavaju. Ako želite prinovu dobro je da napravite neki plan prije nego počnete raditi na tome. Oplemenite vašu vezu novim stvarima.

