Otac godine: Pravo iz rudnika došao na utakmicu, jer je obećao sinu

Fotografija oca i sina na košarkaškoj utakmici u SAD-u postala je viralna na društvenim mrežama.

Naime, otac rudar pravo s posla je došao na utakmicu sa sinom Eastonom.

Čovjek je stigao iz smjene u rudniku, još uvijek prljav i u radnoj uniformi. Bio je vidno umoran, dok je dječak bio nasmijan.

– Američki san moje porodice počeo je u Clarksburgu, u rudniku uglja, tako da me ova fotografija podsjeća na dom. Ono što su mi rekli je da je ovaj čovjek nakon svoje smjene požurio kući po sina kako bi ga mogao odvesti na utakmicu. Ne znam ko je on, ali imam VIP ulaznice za njega i njegovu porodicu – napisao je trener.

U komentaru se javila rudarova supruga i majka djeteta Mollie McGuire. Suprug joj se zove Mišel (Michael) a sin Easton.

– Moj čudesni muž započeo je dan na poslu u 4.45 ujutro u rudniku uglja i radio je cijeli dan, a onda je vozio pravo u dvoranu kako bi uživao u utakmici sa sinom! Blagosloveni smo tako divnim čovjekom i više nego zahvalni! Volimo našeg rudara – napisala je.

Kad je završio s poslom, Mišel je nazvao suprugu i objasnio joj:

“Neću imati vremena za tuširanje, inače ću propustiti veći dio utakmice s Eastonom”.

Bila je to prva košarkaška utakmica na koju je vodio sina.

– Imao sam izbor, ili ići odmah na utakmicu ili otići kući, istuširati se i propustiti poluvrijeme – kazao je Mišel.

Rekao je da nije bio svjestan da će biti toliki hit na internetu, a da su mu odjednom počeli javljati brojni poznanici. Idući će put, nema sumnje, biti prava zvijezda u publici. prenosi Avaz

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.

From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v

— John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022