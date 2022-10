Niko nije IZDRŽLJIV KAO BIK, ali muškarca rođenog u ovom znaku se ČUVAJTE – Zna šta hoće, ako to možete izdržati

Ukoliko ste se pitali kakvi su pripadnici određenih horoskopskih znakova u krevetu, evo odgovora za vas. Saznajte šta možete da očekujete kada je ovo u pitanju.

OVAN

Kakav je muškarac u krevetu

Ovan je glasan, dominantan i stoprocentni pastuv. Zato, ako tražite romantičnu večeru uz sveće, nakon koje sledi duga šetnja – prošetajte dalje. Ali ako padate na nepatvorene “mužjake”, koji se ne ustežu, onda ste na putu do seksualnog raja. Nije sklon preljubama, sve dok mu ne dosadite u krevetu. U krevetu je brz i žestok.

Kakva je žena u krevetu

Na seks gleda više kao na fizičko zadovoljstvo nego kao na nešto iz ljubavnih romana. Ako vam je dosadno u životu i želite da znate kako je to kada vas neko tretira kao parče mesa – pokušajte da se spetljate s ovčicom na jednu noć. Nestaće i pre nego što se probudite i neće se sećati vašeg imena sledećeg puta kad se sretnete. Ima dozu perverznosti u svojoj ličnosti tako da nemojte da se preplašite kada počne da priča prljavo. Ona je prava žena, samo je pitanje jeste li vi dovoljno muško da izađete na kraj sa jednim ovčicom.

Najbolji pristup

Ovan vlada glavom pa je provlačenje prstiju kroz kosu najbolji način da ovaj vatreni znak izludi od požude. Poljupci i grickanje po licu su takođe sjajna predigra za Ovna.

BIK

Kakav je muškarac u krevetu

On želi ženu s kojom će uživati u seksu, hrani i piću. Uopšte ne mora da ume kuva jer za to će se već pobrinuti ovaj sladokusac. Zloglasno tvrdoglavi, znaju da se dure kao mala deca i nikada se neće izviniti. Ali zato će dati sve od sebe da se iskupe. A to može da traje i traje, jer malo ko je toliko izdržljiv u seksu i uvek će se pobrinuti za ženu.

Kakva je žena u krevetu

Nenadmašno masira, a još bolje… Ona seks pretvara u umetnost vođenja ljubavi. Već i poljupcem može naterati muškarca da sv*ši, njen dodir je nežan i senzualan. Kada je raspoložena, nezasita je i može da vodi ljubav satima, danima, nedeljama.

Najbolji pristup

Nema ništa što je Biku ili ženi Biku draže nego poljupci u vrat. Upravo tim delom tela vlada ovaj zemljani znak. Nežno milovanje i senzualni klizeći poljupci po čitavom vratu u nekoliko sekundi učiniće da Bik uzdiše od požude.

BLIZANCI

Kakav je muškarac u krevetu

Muškarci u ovom znaku su prilično maštoviti. Teško da će ugasiti svetlo tokom seksa, a nemojte se iznenaditi ako mu je spavaća soba opremljena mnoštvom ogledala. Ako mu još pritom šapnete poneku prljavu reč ili otpustite suptilni, seksepilni uzdah, biće jako srećan.

Kakva je žena u krevetu

Nju više zanima intelekt nego same genitalije. Ako je ne privlači nečiji um teško da je i seks može potpuno zadovoljiti. Ne spada u najvernije znakove Zodijaka, jer uvek traga za nečim novim. Često menja partnere, sklona je aferama za jednu noć i seksu na najneobičnijim mestima. Takođe, mnoge imaju i biseksualne sklonosti, a zbog želje za raznolikostima upravo je Bliznakinje najlakše nagovoriti na seks utroje.

Najbolji pristup

Osim dvosmislenih poruka i verbalnih igrica, koncentrišite se na ramena i ruke, koja su pod zaštitom ovog vazdušnog znaka. Poljupci, pokoji nežan ugriz i milovanje od ramena do ruku te sisanje prstiju zaintrigiraće svakog pravog Blizanca.

RAK

Kakav je muškarac u krevetu

Teško da ćete upoznati senzualnijeg ljubavnika i po pravilu mu je važniji užitak partnerke od sopstvenog. Njegova nežnost i obazrivost će izludeti mnoge žene. Ako odluči da želi ozbiljnu vezu, dubiće na trepavicama kako bi zadovoljio ženu svog života, i u krevetu i van njega.

Kakva je žena u krevetu

Zrači seksepilom i ženstvenošću i stvorena je za parenje. Osvojićete je poljupcima i komplimentima, šaputanjima i sličnim nežnostima.

Najbolji pristup

Rak vlada grudima pa će u milovanju uživati čak i muškarci ovog znaka. Ali kod žena morate biti pažljivi i početi sa nežnim milovanjem i dugom predigrom. Kod muškaraca je stvar sasvim suprotna – odmah pređite na stvar, zgrabite ga i pokažite mu koliko ga želite. Grebite ga po grudima i pritiskajte uz sebe.

LAV

Kakav je muškarac u krevetu

On je kralj džungle i očekuje da se tako prema njemu i ponašate. On je izvrstan ljubavnik jer je izvrstan u svemu. Zrači seksepilom, ali pošto traži obožavaoce, pokušajte da mu se dovoljno divite. Ako ne, uvek postoji šansa potraži drugu “lavicu”.

Kakva je žena u krevetu

Ona je elegantna i seksi čak i ako se ne trudi. Muškarci je obožavaju, a to ona jako dobro zna. Stalno se igra mačke i miša te izaziva poštovanje. U krevetu je prava divlja mačka koja će većinu muškaraca malo i preplašiti. Obožava sirove strasti i samo je pitanje da li partner može da je prati.

Najbolji pristup

Lavovi su velike mačke. A osim toga, ovaj vatreni znak je vladar leđa pa ćete ih najbolje napaliti ako ih prvo senzualno masirate, a potom grebete po leđima. A ako ste u krevetu s Lavicom, gotovo je sigurno da će na vašim leđima ostati dokaz strastvene noći.

DEVICA

Kakav je muškarac u krevetu

Ponekad ume da bude dosadan ljubavnik samo zato što ima usađenu predstavu kakva treba da bude žena, a kakav muškarac u krevetu. Njegov perfekcionizam zna da izludi partnerku. Ali on ima i te kako bezobraznu maštu i velik seksualni potencijal. Pošto je rob navika, najbolje je da ga naviknete na redovan seks, jer tek onda će njegov potencijal doći do izražaja.

Kakva je žena u krevetu

Marljiva je i pazi na izgled, a još više na to kakav utisak ostavlja, ali duboko u sebi mašta o nečem prljavom i strastvenom. Iza hladne spoljašnosti krije se romantičarka koja mašta o savršenom ljubavniku. Prilično je nesigurna pa joj je potreban partner koji je obožava kako bi oslobodila veliku strast koju skriva iza pragmatične ljušture.

Najbolji pristup

Devica ima izrazito osetljiv stomak, kojim ovaj znak i vlada. Ako želite da se Devica topi u vašim rukama, ljubite je i milujte posebno od pupka naniže.

VAGA

Kakav je muškarac u krevetu

Na seks gleda kao uzbudljivu avanturu i vrlo je sklon vrućim strastima gde god da se nađe. Pa čak i ako postoji rizik da vas uhvate. U stvari, to mu je i najprivlačnije jer taj zločesti dečko ima crtu egzibicionizma. Bez problema će isprobati svaku maštariju koja vam padne napamet, ali pitanje je da li ćete uspeti da zarobite njegovo srce. Ipak, kad se skrasi postaje idealan muž, jer pre svega ceni sklad i pravdu. Takođe, pošto je neodlučan često voli da partnerka bude ta koja je rešena. Romantičan je i obziran, a jedino na šta se žale partnerke muških Vaga je to što neki pate od prevremene ejakulacije.

Kakva je žena u krevetu

Jedina fundamentalna razlika između muške i ženske Vage je u onome što im je između nogu. Vaga želi snažnog muškaraca koji je razume i shvata njenu potrebu za individualnošću i slobodom. Rođeni je esteta i ne podnosi podrigivanje, puštanje vetrova ili bilo kakve vulgarnosti. Partner Vage mora da bude kao i ona – besprekorno doteran. Kako neverovatno dobro manipulišu drugima, proverite kad čujete njene uzdahe – možda samo glumi.

Najbolji pristup

Erogene zone ovog vazdušnog znaka su donji deo leđa i guza pa svaki put kad imate priliku stisnite i milujte im zadnjicu. Kad se ljubite, zavucite ruku ispod majice i milujte im donji deo leđa, odozgo prema dole. Malo koji znak toliko voli analni seks kao Vaga.

ŠKORPIJA

Kakav je muškarac u krevetu

Njegova seksualnost je tolika da ćete teško pratiti njegov tempo. Ako završite sa Škorpionom, bićete seksualno najzadovoljenija žena. Bije ih glas da su najveštiji ljubavnici, i kad je u pitanju čist seks bez emocija to je i te kako tačno. Ali pazite da ga ne razljutite, jer on pamti svaku vašu sitnu grešku. A nakon kapi koja prelije čašu, osvetiće se kada to najmanje očekujete.

Kakva je žena u krevetu

Možda deluje kao tiha i povučena, ali u krevetu to svakako nije. Ona je divlja žena i to ne zver nego mašina. Ali jedina stvar koja je opasnija od osvete Škorpiona je osveta Škorpije. Uzmite u obzir i to da ne mari previše za društvene norma pa će bez problema napraviti scenu. Ne pričajte o drugim ženama, niti se pravite da vas je teško osvojiti. U toj igri ne možete pobediti, barem ne sa Škoprijom.

Najbolji pristup

Škorpija je vladar genitalija. Time je sve rečeno. Druga opcija, kada bi trebalo da se izdvoje erogene zone, jednostavno bi nabrojali sve delove tela. Ukratko, Škorpiju ne treba previše paliti. Ako nešto želi, to će vam i reći, a vi samo molite Boga da ćete moći da pratite tempo.

STRELAC

Kakav je muškarac u krevetu

Bez obzira na to kako izgleda, on će biti frajer koji može da ima svaku ženu koju poželi. Njegova ljubav prema životu i potraga za srećom je ta koja ga čini toliko neodoljivim. Malčice je sebičan u krevetu, ali bez brige i vi ćete doći na svoje, jer Strelac obožava seks. Zato mu ni slučajno nemojte uskraćivati seks ili pokušavati da koristite strast kao oružje, jer će jednostavno svoj libido zadovoljiti negde drugde.

Kakva je žena u krevetu

Žena Strelac može da bude i te kako teške naravi. Često menja mišljenje, brutalno je iskrena a istovremeno je preosetljiva i svaka sitnica može da je uvredi. Pustolovna je u krevetu, ali iz istog razloga nije najverniji znak Zodijaka, posebno ako njene potrebe nisu zadovoljene. U seksu je neverovatno otvorena, ali svoja prava osećanja skriva kao zmija noge. Ali ni slučajno nemojte vi da krijete svoja, jer ona traži nekog kome može potpuno da veruje. Možda se čini nepravedno, ali to je samo jedna od osobina zbog koje će veza sa ženom Strelcem biti najuzbudljivija.

Najbolji pristup

Ovaj vatreni znak vlada kukovima i butinama i to su im najosetljivije zone. Masirajte, ljubite, stiskajte… Bez straha pitajte svog Strelca šta voli i da li mu odgovora to što radite jer će vam rado odgovoriti. Vole prirodu i svež vazduh pa će ih oduševiti seks u šumi ili na plaži.

JARAC

Kakav je muškarac u krevetu

Mašta nije baš jača strana Jarca pa ne očekujte previše akrobacija u krevetu. Ako ga ne podstičete, seks s Jarcem može da bude pomalo dosadan, a i pomalo je sebičan. Ali uz pravu ženu će se opustiti i pokazati koliko može da izdrži. A to je zaista dugo. Osim toga, možete računati i na to da će vam biti veran, jer će tipični Jarac pre prekinuti vezu nego varati.

Kakva je žena u krevetu

Ona je snažna, samopouzdana i voli da vodi igru. Tvrd je orah, ali jednom kad je pridobijete i uđete u njen svet postaje prava maza. Možda neće previše eksperimentisati i misionarska poza joj je najdraža, ali kako biste sprečili rutinu menjajte mesta.

Najbolji pristup

Seksualno, Jarčevi su najukočeniji znak Zodijaka pa je potrebno mnogo truda kako biste ga opustili. Ali isplati se. Jarac vlada kolenima i listovima pa se posvetite tim delovima tela. Posebno će ga izludeti poljupci i milovanja zadnje strane kolena.

VODOLIJA

Kakav je muškarac u krevetu

On je prvak samokontrole i sigurno može da se suzdrži kako bi i partnerka bila zadovoljena. Obožava sve igrice, ali više od sado-mazo seksa ili igračaka u krevetu voli glumljenje uloga i pretvaranje. Jedino zbog čega će Vodolija povući crtu su trojka ili otvorena veza jer je prilično posesivan.

Kakva je žena u krevetu

Želi ljubavnika koji će biti iskren i otvoren prema njoj, ali dok ga ne nađe zadovoljiće se i s drugima. Ljubav i istinska emotivna povezanost je pomalo plaši, jer voli čvrsto da kontroliše svoja osećanja. Zato mnogima deluje kao komunikativna i vesela, ali hladna i distancirana. Ali kad pronađe pravog, spremna je za pustolovine.

Najbolji pristup

Za početak, treba da zainteresujete njegov um seksi porukama ili erotskim filmom, jer najveća erogena zona Vodolije je mozak. Vodoliju treba nežno dodirivati po listovima, a potom ta ista mesta ljubite i dodirujte jezikom. Ovaj znak vlada zglobovima pa njima posvetite posebnu pažnju.

RIBE

Kakav je muškarac u krevetu

Ovog romantičara prati glas pritajenog zavodnika i njegova bi devojka trebalo dobro da ga pazi. Posebno zato što je nenadmašan ljubavnik. On je muškarac stare škole, ne zanimaju ga previše kratke avanture za jednu noć, ali u vezi će dati sve od sebe da seks bude natprirodno iskustvo. Teško da ćete od ikoga dobiti toliko pažnje u krevetu kao od njega.

Kakva je žena u krevetu

Njoj treba romantika. Želi nekoga ko će joj šaputati slatke besmislice na uvo, želi male poklone i želi princa na belom konju. Ali neka vas to ne zavara – kada je u pitanju seks, ona ne pristje na rutinu.

Najbolji način

Ovaj vodeni znak vlada stopalima pa je lagana, mirisna kupka i masaža stopala najbolja predigra. Po mogućnosti, masirajte stopala dok su još u vodi. Potom ih dobro namažite uljem, posebno deo između prstiju – to će ih dovesti do ludila,piše Srbijadanas

