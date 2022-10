Ovo su tri najopasnija dana u novembru

Međutim, očekuju nas tri izazovna, možemo reći opasna dana, ali će nam svemir dati priliku da jesen završimo pozitivno.

Prema riječima astrologa, ovo su najizazovniji dani u novembru:

8. novembar – najopasniji dan kada je pomračenje “krvavog” Mjeseca i konjunkcija Sunca i Merkura

Ovaj dan se slobodno može nazvati najopasnijim danom u mjesecu. Ovo je i glavni događaj ovog mjeseca! Stvar je u tome što nas na ovaj dan čekaju ne jedan, već dva izazovna astrološka događaja odjednom. Prvi je pomračenje Mjeseca u Biku.

Pomračenje “krvavog” Mjeseca označava završetak i može zatvoriti neka vrata u našem životu. Kada se ova vrata zatvore, to vam u početku može djelovati strašno, ali ćete na kraju naći bolji i lakši put ka novim vratima. Padajući u znak Bika, ovo pomračenje “krvavog” Mjeseca može da utječe na novac i odnose s bliskim ljudima.

Na dubljem nivou, ovo pomračenje također može da nam pomogne da pređemo neke blokade oko osjećaja vrijednosti. Ako se suočavate s izazovnom situacijom, provjerite da li vas blokiraju stvarni ili nepostojeći problemi koje sami sebi stvarate.

Bez obzira na to što će ovaj dan biti turbulentan, nemojte da se izolujete i izbjegavate ljude, jer će vama bliskoj osobi biti potreba pomoć.

Na ovaj dan, zbog pomračenja, svemir može zahtijevati da vratite stvare dugove. Ako ste u prošlosti napravili bilo kakve greške, karma stiže na naplatu.

Konjunkcija Sunca i Merkura će “začiniti” situaciju. Sve će biti nepredvidivo. Kako ne biste izgubili kontrolu nad situacijom, ovog dana bi trebalo da budete suzdržaniji i da ne žurite s donošenjem odluka, piše Atma, prenosi portal Žena.

16. novembar – Venera ulazi u Strijelca

Od 16. 11. do 9. 1 2. mnogi od nas će biti skloniti riziku i avanturi. Posebno će to biti opasno za one koji su taj dan prisiljeni da riješavaju finansijske poslove i da donose bitne odluke.

Venera će učiniti da mnogi ljudi jednostavno prestanu da mare za sigurnost, ali to može da se odrazi na zdravlje, pa zato obratite pažnju.

21. novembar – Merkur u konjunkciji s Venerom

Merkur i Venera u međusobnoj konjunkciji stvaraju vrlo snažne emisije negativne energije. Ovo će biti dan kada će mnogi od nas početi da razmišljaju o osveti. Pokušajte da se ne prisjećate starih pritužbi ako ne želite da pokvarite raspoloženje sebi ili svojim voljenima. Ne pričajte o onome što se dogodilo prije, već gledajte samo na pozitivne stvari.

radiosarajevo

