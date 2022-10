OVO JE NAJUPORNIJI HOROSKOPSKI ZNAK KOJI MOŽE SVE IZDRŽATI I UVIJEK DOĐE DO CILJA

Jedan je horoskopski znak prvak u upornosti i izdržljivosti, a to je Jarac. Rijetki posjeduju njegovo strpljenje, fokusiranost i samodisciplinu koja mu omogućuje da iz svake situacije, koliko god teška bila, izađe kao pobjednik.

Ovi ljudi obično nemaju lak život i već su u mladosti spoznali važnost napornog rada i odricanja. Od malih su nogu bili ozbiljniji od svojih vršnjaka pa su marljivo učili dok su se druga djeca igrala jer su već tada bili usredotočeni na cilj. Rano su shvatili da im u životu ništa neće biti poklonjeno i da se moraju izboriti za uspjeh.

Za njihovu je mentalnu snagu i izdržljivost zaslužan njihov vladar Saturn koji se u astrologiji smatra učiteljem. Dok, primjerice, Strijelac ima za vladara srećonošu Jupitera koji potiče na uživanje i spontanost, Jarcima vlada strogi Saturn koji ne trpi ljenčarenje.

Saturn podučava redu, radu i disciplini pa su Jarci često ozbiljni, usmjereni na dugoročan cilj i naporno rade kako bi ostvarili što bolje rezultate. Za njih je biti najbolji u poslu ili školi glavno mjerilo uspjeha.

Jarci mogu prevladati svaku prepreku zahvaljujući upornosti, strpljenju i jakoj samodisciplini, a svojom mentalnom snagom i izdržljivošću mogu drugima poslužiti kao primjer. Njihov put do vrha nikada nije lagan, no to ga čini još vrednijim. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari